Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski stići će u Irsku u utorak, 2. decembra, u svoju prvu zvaničnu posetu, u pratnji prve dame Olene Zelenske.

Prema Skaj njuzu i irskom emiteru RTE, Zelenskijev program uključuje bilateralni sastanak sa irskim premijerom Majklom Martinom, kao i sastanke sa novoizabranom predsednicom Ketrin Konoli i ministarkom spoljnih poslova Helen Makenti.

Martin je rekao da će razgovarati sa Zelenskim i učestvovati na otvaranju Irsko-Ukrajinskog ekonomskog foruma, koji je opisao kao „priliku za produbljivanje poslovnih, trgovinskih i investicionih veza između Irske i Ukrajine“.

Martin, koji se sastao sa Zelenskim tokom kratke posete ukrajinskog predsednika Irskoj na putu za SAD u februaru, ponovio je svoju podršku suverenitetu Kijeva pre Zelenskijeve posete.

„Čast mi je da poželim dobrodošlicu predsedniku Zelenskom i prvoj dami u Irskoj“, rekao je.

„Širom sveta, on je s pravom prepoznat kao neko ko otelotvoruje hrabrost i otpornost ukrajinskog naroda, koji je inspirisao svet u svojoj hrabroj odbrani svoje zemlje i njenog suvereniteta otkako ju je Rusija brutalno i nezakonito napala“, dodao je Martin.

Rekao je da iako se sastao sa Zelenskim nekoliko puta, uključujući i u Kijevu, ova prva zvanična poseta Irskoj nosi poseban značaj i označava važan trenutak u bilateralnim odnosima.

Foto: EPA / JOHN THYS / POOL

Premijer Martin: Irska je pouzdan partner Ukrajini

Martin je rekao da je Irska pouzdan partner Ukrajini od početka ruske invazije 2022. godine. Irska je pružila utočište oko 120.000 ukrajinskih izbeglica, kao i diplomatsku i humanitarnu podršku.

U međuvremenu, šef ukrajinske mirovne delegacije, Rustem Umerov, koji je takođe sekretar ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu (RNBO), putuje iz SAD u Pariz, gde se očekuje da će obavestiti Zelenskog o nedeljnim pregovorima u Majamiju sa visokim američkim zvaničnicima o potencijalnom okviru za okončanje rata.

Umerovljevo putovanje dolazi nakon nove runde razgovora o važnim pitanjima na Floridi 30. novembra između ukrajinskog tima i vodećih američkih pregovarača.

Razgovori na Floridi održani su usred političkih previranja u Kijevu. Zelenski je pod intenzivnom lupom nakon što je velika istraga o korupciji dovela do ostavke njegovog šefa kabineta i glavnog pregovarača, Andrija Jermaka, u petak. Jermak je bio centralna figura u nedavnim pregovorima u Ženevi.

U međuvremenu, očekuje se da će izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Rusiju, Stiv Vitkof, otputovati u Moskvu – planirana poseta koja je izazvala zabrinutost među analitičarima u Vašingtonu i Kijevu koji se plaše da se neki članovi Trampovog tima možda previše približavaju ruskim stavovima. Bela kuća je odlučno demantovala te tvrdnje.