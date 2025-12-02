ZELENSKI PRVI PUT IDE U ZVANIČNU POSETU OVOJ DRŽAVI: Pratnja mu je prva dama Ukrajine
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski stići će u Irsku u utorak, 2. decembra, u svoju prvu zvaničnu posetu, u pratnji prve dame Olene Zelenske.
Prema Skaj njuzu i irskom emiteru RTE, Zelenskijev program uključuje bilateralni sastanak sa irskim premijerom Majklom Martinom, kao i sastanke sa novoizabranom predsednicom Ketrin Konoli i ministarkom spoljnih poslova Helen Makenti.
Martin je rekao da će razgovarati sa Zelenskim i učestvovati na otvaranju Irsko-Ukrajinskog ekonomskog foruma, koji je opisao kao „priliku za produbljivanje poslovnih, trgovinskih i investicionih veza između Irske i Ukrajine“.
Martin, koji se sastao sa Zelenskim tokom kratke posete ukrajinskog predsednika Irskoj na putu za SAD u februaru, ponovio je svoju podršku suverenitetu Kijeva pre Zelenskijeve posete.
„Čast mi je da poželim dobrodošlicu predsedniku Zelenskom i prvoj dami u Irskoj“, rekao je.
„Širom sveta, on je s pravom prepoznat kao neko ko otelotvoruje hrabrost i otpornost ukrajinskog naroda, koji je inspirisao svet u svojoj hrabroj odbrani svoje zemlje i njenog suvereniteta otkako ju je Rusija brutalno i nezakonito napala“, dodao je Martin.
Rekao je da iako se sastao sa Zelenskim nekoliko puta, uključujući i u Kijevu, ova prva zvanična poseta Irskoj nosi poseban značaj i označava važan trenutak u bilateralnim odnosima.
Premijer Martin: Irska je pouzdan partner Ukrajini
Martin je rekao da je Irska pouzdan partner Ukrajini od početka ruske invazije 2022. godine. Irska je pružila utočište oko 120.000 ukrajinskih izbeglica, kao i diplomatsku i humanitarnu podršku.
U međuvremenu, šef ukrajinske mirovne delegacije, Rustem Umerov, koji je takođe sekretar ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu (RNBO), putuje iz SAD u Pariz, gde se očekuje da će obavestiti Zelenskog o nedeljnim pregovorima u Majamiju sa visokim američkim zvaničnicima o potencijalnom okviru za okončanje rata.
Umerovljevo putovanje dolazi nakon nove runde razgovora o važnim pitanjima na Floridi 30. novembra između ukrajinskog tima i vodećih američkih pregovarača.
Razgovori na Floridi održani su usred političkih previranja u Kijevu. Zelenski je pod intenzivnom lupom nakon što je velika istraga o korupciji dovela do ostavke njegovog šefa kabineta i glavnog pregovarača, Andrija Jermaka, u petak. Jermak je bio centralna figura u nedavnim pregovorima u Ženevi.
U međuvremenu, očekuje se da će izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Rusiju, Stiv Vitkof, otputovati u Moskvu – planirana poseta koja je izazvala zabrinutost među analitičarima u Vašingtonu i Kijevu koji se plaše da se neki članovi Trampovog tima možda previše približavaju ruskim stavovima. Bela kuća je odlučno demantovala te tvrdnje.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da bi ruski predsednik Vladimir Putin trebalo da se sastane sa Vitkofom pre Putinovog planiranog putovanja u Indiju 4. i 5. decembra. Nije naveo konkretan datum niti dodatne detalje o sastanku.
(Kurir.rs/KyivPost/Prenela: M. V.)