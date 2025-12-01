Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavio se snimak strašne saobraćajne nesreće koja se dogodila prošle nedelje na Šmartinskoj cesti u Ljubljani.

Scena snimljena kamerom izgleda zastrašujuće i prikazuje automobil kako velikom brzinom prelazi kolovoz i udara u drugo vozilo koje stoji ispred semafora na raskrsnici. Od siline udara, oba vozila su završila na krovovima.

Prema pisanju 24ur, nesreću je prošle srede izazvao osamnaestogodišnji vozač koji je bežao od policije na ljubljanskoj obilaznici, koju je napustio na izlazu, a zatim se zakucao u drugi automobil.

Vozači oba automobila i još jedan putnik su povređeni, a počinilac je, kako se vidi na snimku, izašao iz automobila i nastavio da beži.

Policija je kasnije pronašla osamnaestogodišnjaka, a tokom postupka je utvrđeno da nije posedovao važeću vozačku dozvolu i da je tokom bekstva bacio torbu i čarapu u kojima se nalazilo skoro 60 paketića kokaina i heroina. Kod osumnjičenog je pronađeno više od 3.000 evra, a njegovo lično vozilo je oduzeto.