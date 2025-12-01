Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Estonije Margus Tsahna izjavio je da bi bilo mudro da Ukrajinci ne pokreću vojne napade na ruske brodove u Baltičkom moru, jer bi to moglo dovesti do velike ekološke katastrofe.

Pre dva dana, ukrajinski mornarički dronovi napali su dva ruska tankera kod turske obale u Crnom moru.

Izvor je za Kijev independent i agenciju Unian rekao da su tankeri možda prevozili naftu vrednu skoro 70 miliona dolara, čime su pomogli Moskvi da zaobiđe međunarodne sankcije. Prema izvoru, oba broda su bila prazna u vreme napada i bila su na putu ka ruskoj luci Novorosijsk radi utovara tereta.

"Preko 60 odsto ruskog izvoza gasa i nafte prolazi kroz Finski zaliv, i to ostaje kolosalan teret, postavljen na koridor širok približno šest nautičkih milja. Nismo rekli 'ne dolazite ovde', ali bi bilo pametnije da to ne učinimo, jer bi to zaista moglo dovesti do eskalacije situacije u Baltičkom moru", odgovorio je Tsahna i dodao:

"Ali budimo iskreni: Ukrajina ima pravo da uništi vojne i strateške objekte i na ruskoj teritoriji. Međunarodne vode su malo drugačija stvar, ali Turska je dala neke veoma glasne izjave kada su ova dva tankera za naftu napadnuta - posebno u turskim ekonomskim vodama, čak ni u potpuno slobodnim međunarodnim vodama", dodao je Tsahna.

Kisler je takođe pitao da li spasilačke službe Estonije i Finske treba da budu u stalnoj pripravnosti.

Prema rečima Rajmonda Kaljulaida, člana Odbora za nacionalnu odbranu Rigikogua, s obzirom na sabotaže koje su se dogodile poslednjih godina, malo je čudo što u Evropi nije bilo incidenata sa velikim žrtvama ili ozbiljnom štetom po životnu sredinu. On to pripisuje efikasnom radu obaveštajnih službi.