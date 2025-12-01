RAZNET DŽIP POZNATOG RUSKOG NAUČNIKA! Stravične eksplozije u Moskvi, popucali prozori na zgradama, objavljeni snimci (FOTO/VIDEO)
Jedan džip je danas eksplodirao u Moskvi. Njega je zahvatila ogromna vatra. Sve se dogodilo je jednom moskovskom predgrađu, a sumnja se da je u pitanju pokušaj likvidacije i da je u automobilu bila podmetnuta bomba.
Dve snažne eksplozije
Džip "lend kruzer prado" eksplodirao je u moskovskom naselju, a druga eksplozija čula se nakon što je vozilo već bilo u plamenu.
Automobil je pripadao istaknutom ruskom naučniku zaposlenom u Istraživačkom institutu "Stelmak Poljus", velikom centru za lasersku i kvantno-elektronsku tehnologiju koji blisko sarađuje sa ruskom vojskom.
Naučnik nije ranjen u eksploziji
Naučnik je ostao nepovređen jer se, prema informacijama, nalazio na službenom putu. Isprva se nije znalo da li je neko bio u vozilu, ali je kasnije potvrđeno da povređenih nema.
Objavljeni dramatični snimci požara
Snimci prikazuju ogromne plamenove oko automobila, a zatim i izgoreli ostatak vozila. Snažna eksplozija razbila je prozore na trećem i četvrtom spratu obližnje zgrade.
Prema navodima medija, neimenovani naučnik, koji je bio meta napada, nedavno se doselio u tu zgradu.
Širi kontekst i reakcija vlasti
Ukrajina je ranije preuzimala odgovornost za eksplozije na teritoriji Rusije usmerene na vojne ciljeve. Ruske vlasti saopštile su da su vatrogasci upućeni na lice mesta u ulicu Radužni.
- Požar je sada ugašen, vrata nisu bila otvorena, niko nije izvučen - rekao je jedan od stanara zgrade.