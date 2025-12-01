Slušaj vest

Jedan džip je danas eksplodirao u Moskvi. Njega je zahvatila ogromna vatra. Sve se dogodilo je jednom moskovskom predgrađu, a sumnja se da je u pitanju pokušaj likvidacije i da je u automobilu bila podmetnuta bomba.

Dve snažne eksplozije


Džip "lend kruzer prado" eksplodirao je u moskovskom naselju, a druga eksplozija čula se nakon što je vozilo već bilo u plamenu.

Automobil je pripadao istaknutom ruskom naučniku zaposlenom u Istraživačkom institutu "Stelmak Poljus", velikom centru za lasersku i kvantno-elektronsku tehnologiju koji blisko sarađuje sa ruskom vojskom.

Naučnik nije ranjen u eksploziji


Naučnik je ostao nepovređen jer se, prema informacijama, nalazio na službenom putu. Isprva se nije znalo da li je neko bio u vozilu, ali je kasnije potvrđeno da povređenih nema.

Objavljeni dramatični snimci požara


Snimci prikazuju ogromne plamenove oko automobila, a zatim i izgoreli ostatak vozila. Snažna eksplozija razbila je prozore na trećem i četvrtom spratu obližnje zgrade.

Prema navodima medija, neimenovani naučnik, koji je bio meta napada, nedavno se doselio u tu zgradu.

Širi kontekst i reakcija vlasti


Ukrajina je ranije preuzimala odgovornost za eksplozije na teritoriji Rusije usmerene na vojne ciljeve. Ruske vlasti saopštile su da su vatrogasci upućeni na lice mesta u ulicu Radužni.

- Požar je sada ugašen, vrata nisu bila otvorena, niko nije izvučen - rekao je jedan od stanara zgrade.

(Kurir.rs/The Sun/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaMOSKVA ODGOVORILA NATO O "PREVENTIVNOM" UDARU NA RUSIJU: Jasno nam je šta stoji iza cele priče, ali treba da budete svesni rizika i posledica
putin-nato.jpg
PlanetaPUTIN POTPISAO DEKRET: Od danas državljani ove zemlje ulaze u Rusiju bez vize!
Vladimir Putin
PlanetaPOTVRĐENO, VITKOF STIŽE KOD PUTINA: Trampov izaslanik će se u Moskvi sastati sa ruskim predsednikom, evo kada će se tačno videti u Kremlju
123.jpg
Planeta"NEDELJA DANA KOJA JE PRESUDNA ZA UKRAJINU": Šefica diplomatije EU "čula" da su razgovori s američkom delegacijom na Floridi bili teški, ali produktivni
Kaja Kalas