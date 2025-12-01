Slušaj vest

Jedan džip je danas eksplodirao u Moskvi. Njega je zahvatila ogromna vatra. Sve se dogodilo je jednom moskovskom predgrađu, a sumnja se da je u pitanju pokušaj likvidacije i da je u automobilu bila podmetnuta bomba.

Dve snažne eksplozije



Džip "lend kruzer prado" eksplodirao je u moskovskom naselju, a druga eksplozija čula se nakon što je vozilo već bilo u plamenu.

Automobil je pripadao istaknutom ruskom naučniku zaposlenom u Istraživačkom institutu "Stelmak Poljus", velikom centru za lasersku i kvantno-elektronsku tehnologiju koji blisko sarađuje sa ruskom vojskom.

Naučnik nije ranjen u eksploziji



Naučnik je ostao nepovređen jer se, prema informacijama, nalazio na službenom putu. Isprva se nije znalo da li je neko bio u vozilu, ali je kasnije potvrđeno da povređenih nema.

Objavljeni dramatični snimci požara



Snimci prikazuju ogromne plamenove oko automobila, a zatim i izgoreli ostatak vozila. Snažna eksplozija razbila je prozore na trećem i četvrtom spratu obližnje zgrade.

Prema navodima medija, neimenovani naučnik, koji je bio meta napada, nedavno se doselio u tu zgradu.

Širi kontekst i reakcija vlasti



Ukrajina je ranije preuzimala odgovornost za eksplozije na teritoriji Rusije usmerene na vojne ciljeve. Ruske vlasti saopštile su da su vatrogasci upućeni na lice mesta u ulicu Radužni.