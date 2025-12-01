MAJKA VRIŠTALA, KOMŠIJE SKOČILE NA VREME I SPREČILE TRAGEDIJU: Pitbul izjedao dete od 18 meseci i devojčicu od 5 godina u Ankari! (VIDEO)
U Ankari se umalo nije dogodia tragedija kada je pitbul napao i povredio dečala Efea (18 meseci) i sestru Dogu Ozturk (5), zbog čega je vlasnica psa Tuče O.E. uhapšena. Psa su preuzele opštinske službe i odvedele ga u azil.
Doga je otpuštena iz bolnice, dok se Efe i dalje nalazi na lečenju.
Porodica Ozturk se juče vraćala sa pijace u stan u okrugu Etimesgut, kada je došlo do incidenta.
Otac Adem je odvezao automobil na parking, a majka Belkiz se sa decom popela liftom do sprata na kojem žive.
U tom trenutku pitbul komšinice napao je Efea i Dogu.
Na vriske majke Belkiz, komšije su priskočile u pomoć i spasile decu.
Efe je zadobio povrede na licu, a Doga po grudima, nakon čega su oboje prebačeni u Gradsku bolnicu Bilkent. Doga je sinoć otpuštena, dok se Efe i dalje nalazi u bolnici.
Vlasnica pokušala da pobegne sa psom, ali je sustigla žandarmerija
Nakon incidenta, Tuče O.E, koja je pokušala da pobegne sa psom, ali ju je sustigla turska žandarmerija i uhapsila.
Otac povređene dece, Adem, rekao je da su saznali da je protiv vlasnice psa ranije podneto 12 prijava.
"Želim da bude najstrože kažnjena. Posle ovog događaja, mi smo stradali, ne želim da iko drugi prođe kroz isto. Ranije smo se susretali sa psom. Ogroman je. Stalno je skakao na nas, dizao šape na nas. Jednom ili dvaput je skočio na Efea. Srećom, nije ga zakačio, uspeli smo da ga sklonimo. Devojka ga ne može držati jer pas vuče devojku. Ranije je napao i druge ljude, neke je i oborio. Oni su se takođe žalili. Devojka im je psovala, otpuštala psa sa povoca i pretila da će ih ujesti. Sve je to prijavljeno žandarmeriji.“
(Kurir.rs/Milliyet/P.V.)