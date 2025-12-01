Slušaj vest

U Ankari se umalo nije dogodia tragedija kada je pitbul napao i povredio dečala Efea (18 meseci) i sestru Dogu Ozturk (5), zbog čega je vlasnica psa Tuče O.E. uhapšena. Psa su preuzele opštinske službe i odvedele ga u azil.

Doga je otpuštena iz bolnice, dok se Efe i dalje nalazi na lečenju.

Porodica Ozturk se juče vraćala sa pijace u stan u okrugu Etimesgut, kada je došlo do incidenta.

Otac Adem je odvezao automobil na parking, a majka Belkiz se sa decom popela liftom do sprata na kojem žive.

U tom trenutku pitbul komšinice napao je Efea i Dogu.

Na vriske majke Belkiz, komšije su priskočile u pomoć i spasile decu.

Efe je zadobio povrede na licu, a Doga po grudima, nakon čega su oboje prebačeni u Gradsku bolnicu Bilkent. Doga je sinoć otpuštena, dok se Efe i dalje nalazi u bolnici.

Vlasnica pokušala da pobegne sa psom, ali je sustigla žandarmerija

Nakon incidenta, Tuče O.E, koja je pokušala da pobegne sa psom, ali ju je sustigla turska žandarmerija i uhapsila.

Otac povređene dece, Adem, rekao je da su saznali da je protiv vlasnice psa ranije podneto 12 prijava.