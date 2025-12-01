Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je danas na svom Telegram kanalu da su glavne teme razgovora sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Parizu bile bezbednosne garancije za Ukrajinu i kraj rata.

"Tokom naših višečasovnih razgovora, Emanuel Makron i ja smo razmotrili veliki broj detalja. Glavni fokus je bio na pregovorima o okončanju rata i na bezbednosnim garancijama“, rekao je Zelenski.

Naglasio je da mir mora biti pouzdan i da rat treba da se završi što je pre moguće. Prema rečima Zelenskog, danas mnogo toga zavisi od angažovanja svakog lidera.

Ukrajinski predsednik je takođe najavio predstojeće razgovore sa drugim liderima. „Danas ćemo razgovarati i sa drugim liderima“, dodao je.

"Imali smo veoma produktivnu diskusiju o ključnim prioritetima sa našim evropskim prijateljima. Format je zaista koristan — značajan deo Evrope zajedno — i u velikoj meri pomaže Evropi da brani naše zajedničke interese. Ukrajina, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačka, Poljska, Italija, Danska, Norveška, Holandija, Finska, Evropska komisija, Evropski savet i generalni sekretar NATO-a.Razgovarali smo o suštini razgovora ukrajinske delegacije sa američkom stranom na Floridi. Pripremamo sastanke u Evropi. Delimo stav da rat mora biti doveden do pravednog kraja. Važno je postići napredak u razvoju bezbednosnih garancija i dugoročne osnove za našu otpornost — i za Ukrajinu i za Evropu. Nastavićemo našu koordinaciju. Hvala svima na podršci!" napisao je Zelenski na svom profilu na X-u.

Jelisejska palata je saopštila ranije danas da su Emanuel Makron i Volodimir Zelenski razgovarali sa nekoliko lidera, uključujući Kira Starmera, Antonija Koštu, Ursulu fon der Lajen, Marka Rutea i drugim šefovima država ili vlada.

U saopštenju se navodi da su Zelenski i Makron takođe razgovarali sa Stivom Vitkofom, američkim izaslanikom i Rustemom Umerovim, bivšim ukrajinskim ministrom odbrane koji je sada zadužen za pregovore, preneo je portal BFMTV.