RAZBIJENA PRVA POZNATA ĆELIJA POVEZANA S AMERIČKOM NEONACISTIČKOM GRUPOM: Španska policija uhapsila i vođu - otkriveni planovi o mogućim selektivnim napadima
Španska policija je juče saopštila da je razbila prvu poznatu ćeliju u zemlji povezanu sa američkom neonacističkom grupom Baza (The Base).
Ovu grupu belih suprematista Evropska unija je označila kao terorističku.
Troje ljudi je uhapšeno, a jedna osoba, koja se sumnjiči da je vodila grupu, zadržana je u pritvoru u pokrajini Kasteljon.
Tokom akcije zaplenjeno je nekoliko komada oružja i municija, više od 20 noževa, taktička oprema i materijal povezan sa neonacizmom.
U Španiji raste uticaj ekstremne desnice, a ankete pokazuju sve veće simpatije među mladima za nacionalističke grupe, prenosi Rojters.
Baza, neonacistička grupa koju je 2018. godine u SAD osnovao Rinaldo Nazaro, promoviše "akceleracionizam", ideologiju koja teži ubrzanju kolapsa demokratskih institucija kroz nasilne napade.
"Vođa španske ćelije bio je u direktnom kontaktu sa osnivačem grupe, koji je pre mesec dana pozvao na konsolidaciju ćelija rasprostranjenih u nekoliko zemalja", saopštila je policija.
Policija je dodala da su osumnjičeni bili duboko radikalizovani i da su sproveli paramilitarne obuke. Takođe su izrazili spremnost da izvrše selektivne napade i koristili društvene mreže za regrutovanje simpatizera.
Kurir.rs/Beta