Španska policija je juče saopštila da je razbila prvu poznatu ćeliju u zemlji povezanu sa američkom neonacističkom grupom Baza (The Base).

Ovu grupu belih suprematista Evropska unija je označila kao terorističku.

Troje ljudi je uhapšeno, a jedna osoba, koja se sumnjiči da je vodila grupu, zadržana je u pritvoru u pokrajini Kasteljon.

Tokom akcije zaplenjeno je nekoliko komada oružja i municija, više od 20 noževa, taktička oprema i materijal povezan sa neonacizmom.

U Španiji raste uticaj ekstremne desnice, a ankete pokazuju sve veće simpatije među mladima za nacionalističke grupe, prenosi Rojters.

Baza, neonacistička grupa koju je 2018. godine u SAD osnovao Rinaldo Nazaro, promoviše "akceleracionizam", ideologiju koja teži ubrzanju kolapsa demokratskih institucija kroz nasilne napade.

"Vođa španske ćelije bio je u direktnom kontaktu sa osnivačem grupe, koji je pre mesec dana pozvao na konsolidaciju ćelija rasprostranjenih u nekoliko zemalja", saopštila je policija.

Policija je dodala da su osumnjičeni bili duboko radikalizovani i da su sproveli paramilitarne obuke. Takođe su izrazili spremnost da izvrše selektivne napade i koristili društvene mreže za regrutovanje simpatizera.