Slušaj vest

Stefani Piper (31) je u poruci na Vocapu poslatoj pre nestanka rekla da je videla "jezivu osobu na stepeništu". U novootkrivenim porukama ubijena influenserka je tu osobu nazvala "mračnom figurom".

Primetila ju je nakon što je izvela svog zlatnog retrivera Marloa u šetnju. Austrijska influenserka kasnije je pronađena u koferu u šumi blizu Majsperka u Sloveniji.

Hapšenje bivšeg partnera


Njen bivši partner, Patrik M, uhapšen je 28. novembra i sumnja se da ju je ubio nakon svađe. Stefani je poslednji put viđena živa kada je izlazila iz taksija sa prijateljicom, vraćajući se kući sa žurke.

Nestala Stefani Piper Foto: Instagram

Nestanak prijavljen jer se nije pojavila na snimanju


Uzbuna je podignuta kada se nije pojavila na dogovorenom fotografisanju. Fotograf je otišao do njenog stana da proveri šta se dešava. Kada je nije našao, pozvao je policiju.

Lažna izjava osumnjičenog


Njen bivši partner Patrik M zatečen je u stanu posle ubistva i policiji je isprva rekao: "Ne znam gde je Stefani. Samo imam ključ da pazim na njenog psa." Potom je pobegao u rodnu Sloveniju, ali je kasnije izručen Austriji.

Stefani Piper  Foto: Instagram

Sumnja se da ju je sačekao pri povratku kući


Navodno je sačekao bivšu kada se vratila sa žurke i ubio je nakon žestoke svađe. Svedoci tvrde da su ga videli u njenom stanu u Austriji kako nosi nenakve tkanine.

Prebacivanje tela preko granice


Pretpostavlja se da je Patrik M njeno telo odneo u Sloveniju svojim crvenim "folksvagen golfom". Automobil je kasnije pronađen spaljen na parkingu blizu granice. Takođe se sumnja da su u zločin bili umešani i brat osumnjičenog, kao i njegov očuh.

(Kurir.rs/The Sun/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaOVO JE PATRIK KOJI JE PRIZNAO DA JE UBIO POZNATU INFLUENSERKU STEFANI! Na saslušanju OTKRIO SVE JEZIVE DETALJE: Telo spakovao u tepih, zapalio auto, a onda...
Screenshot 2025-11-30 165204.jpg
PlanetaDELOVI TELA POZNATE INFLUENSERKE NAĐENI U KOFERU Tragičan kraj potrage: Stefani nađena mrtva u Sloveniji, dečko ŠOKIRAO na ispitivanju! 6 dana tragali za njom
Stefani Piper
PlanetaINTENZIVNO SE TRAGA ZA POZNATOM INFLUENSERKOM: Nađene MRLJE KRVI, JEZIVE poruke i zapaljeni auto, uhapšeno TROJE! Na vratima i dalje stoji PORUKA NJENE MAJKE
Stefani Piper
PlanetaSVE JE MANJE NADE DA JE STEFANI ŽIVA? Na Petrovim cipelama pronađeni tragovi KRVI, a "golf" izgoreo do neprepoznatljivosti! (FOTO)
Stefani Piper