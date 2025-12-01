Slušaj vest

Stefani Piper (31) je u poruci na Vocapu poslatoj pre nestanka rekla da je videla "jezivu osobu na stepeništu". U novootkrivenim porukama ubijena influenserka je tu osobu nazvala "mračnom figurom".

Primetila ju je nakon što je izvela svog zlatnog retrivera Marloa u šetnju. Austrijska influenserka kasnije je pronađena u koferu u šumi blizu Majsperka u Sloveniji.

Hapšenje bivšeg partnera



Njen bivši partner, Patrik M, uhapšen je 28. novembra i sumnja se da ju je ubio nakon svađe. Stefani je poslednji put viđena živa kada je izlazila iz taksija sa prijateljicom, vraćajući se kući sa žurke.

Nestanak prijavljen jer se nije pojavila na snimanju



Uzbuna je podignuta kada se nije pojavila na dogovorenom fotografisanju. Fotograf je otišao do njenog stana da proveri šta se dešava. Kada je nije našao, pozvao je policiju.

Lažna izjava osumnjičenog



Njen bivši partner Patrik M zatečen je u stanu posle ubistva i policiji je isprva rekao: "Ne znam gde je Stefani. Samo imam ključ da pazim na njenog psa." Potom je pobegao u rodnu Sloveniju, ali je kasnije izručen Austriji.

Sumnja se da ju je sačekao pri povratku kući



Navodno je sačekao bivšu kada se vratila sa žurke i ubio je nakon žestoke svađe. Svedoci tvrde da su ga videli u njenom stanu u Austriji kako nosi nenakve tkanine.

Prebacivanje tela preko granice