Ruska vojska osvojila je u novembru 505 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije, pri čemu se 40 odsto svih prodora dogodilo u rejonu Hulaipolja u Zaporoškoj oblasti, saopštio je danas ukrajinski vojni analitički projekat DeepState.

"Još jedan težak novembar, kao i prošle godine, u kojem je neprijatelj uspeo da se probije na mnogim mestima. Najveći uspeh neprijatelj je imao u rejonu Hulaipolja, gde se dogodilo 40 odsto svih prodora, pri čemu deo od Hulaipolja do Gorihovog čini svega 16 odsto napadačkih akcija".

"Teška situacija je u rejonu Pokrovska-Mirnograda, na koji otpada 32,5 odsto svih neprijateljskih napada. Rusi kod i u Pokrovsku zauzeli su 35 kvadratnih metara, a u rejonu Mirnograda 21,5 kvadratnih kilometara. Ukupno je to 56,5 kvadratnih kilometara, što čini svega 11 odsto svih prodora".

"Tokom septembra Rusi su okupirali 259 kilometara, u oktobru 267", navodi DeepState.

Na drugim pravcima, kako su naveli analitičari, prodori Rusa bili su "bez anomalija".