UKRAJINSKI VOJNI ANALITIČARI: Rusija u novembru zauzela teritorije kao u septembru i oktobru!
Ruska vojska osvojila je u novembru 505 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije, pri čemu se 40 odsto svih prodora dogodilo u rejonu Hulaipolja u Zaporoškoj oblasti, saopštio je danas ukrajinski vojni analitički projekat DeepState.
"Još jedan težak novembar, kao i prošle godine, u kojem je neprijatelj uspeo da se probije na mnogim mestima. Najveći uspeh neprijatelj je imao u rejonu Hulaipolja, gde se dogodilo 40 odsto svih prodora, pri čemu deo od Hulaipolja do Gorihovog čini svega 16 odsto napadačkih akcija".
"Teška situacija je u rejonu Pokrovska-Mirnograda, na koji otpada 32,5 odsto svih neprijateljskih napada. Rusi kod i u Pokrovsku zauzeli su 35 kvadratnih metara, a u rejonu Mirnograda 21,5 kvadratnih kilometara. Ukupno je to 56,5 kvadratnih kilometara, što čini svega 11 odsto svih prodora".
"Tokom septembra Rusi su okupirali 259 kilometara, u oktobru 267", navodi DeepState.
Na drugim pravcima, kako su naveli analitičari, prodori Rusa bili su "bez anomalija".
"Ukupno, tokom novembra Rusi su sproveli 5.990 napadačkih akcija - više od novembra prošle godine bilo je samo u decembru, a za ovu godinu to je najveći mesečni rezultat“, navodi se u izveštaju.
(Kurir.rs/UkrajinskaPravda/P.V.)