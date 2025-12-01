Slušaj vest

Ukrajinska delegacija, predvođena Rustemom Umerovom, doputovala je tokom vikenda u SAD radi novog kruga mirovnih pregovora. Ukrajinski delegati nadali su se da će na sastanku s američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, posebnim izaslanikom Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom uspeti da razrade okvir, postavljen na pregovorima u Ženevi, u konkretan mirovni plan.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskibio je optimističan uoči sastanka: "Američka strana pokazuje konstruktivan pristup i u nadolazećim danima izvodljivo je razraditi korake kako bi se utvrdilo kako dostojanstveno okončati rat."

Međutim, uprkos optimizmu Zelenskog, verovatnije je da će se Kijev susresti s novim talasom pritiska iz Vašingtona, uključujući teritorijalne kompromise u Doneckoj oblasti i moguće druge ustupke.

Moskva bi mogla da pokuša da iskoristi korupcijski skandal u ukrajinskom energetskom sektoru i ostavkuAndrija Jermaka kako bi prikazala Zelenskog u nepovoljnom svetlu, a Vašington bi vrlo lako mogao da prihvati taj narativ.

U SAD je Jermakova ostavka dočekana sa svojevrsnim olakšanjem jer je bivši šef Kabineta predsednika zauzimao čvrst stav protiv ustupaka koje neki američki delegati smatraju nužnim za mirovni sporazum.

Odlazak Jermaka povećava verovatnost popustljivijeg pristupa Kijeva u pregovorima. Umerov je ekspresno imenovan za glavnog pregovarača i poslat na Floridu, ali se pojavljuju sumnje da bi i on mogao da bude povezan s korupcijskim skandalom u Energoatomu. Istraga se nastavlja.

Zelenski se istovremeno suočava s više unutrašnjih kriza. Unutar njegove stranke Sluga naroda pojedini poslanici razmišljaju o tome da napuste stranku i nastave da deluju kao nezavisni poslanici, što bi moglo da destabilizuje vladu s tankom većinom od četiri glasa, navodi Sunday Times.

Nadolazeće glasanje o budžetu, koji uključuje jednokratnu isplatu građanima, biće pravi test njegove parlamentarne podrške. Neuspeh donošenja novog budžeta mogao bi da ugrozi finansiranje ključnih infrastrukturnih projekata i da prisili Zelenskog na formiranje nacionalne vlade ili koalicije.

Opozicija traži od predsednika da preduzme dodatne korake nakon Jermakove ostavke kako bi očuvao poverenje građana i razjasnio sumnje o mogućoj umešanosti drugih visokih zvaničnika u korupcijsku shemu u odbrambenom i energetskom sektoru.

Skandal dolazi u posebno osetljivom trenutku, dok ruski napadi dronovima i raketama u proteklom mesecu uzrokuju česte nestanke struje, a vojnici i dalje nisu dovoljno snabdeveni odgovarajućim naoružanjem.

Potreba za novim odanim saradnikom dodatno komplikuje situaciju. Ukrajinski politikolog Volodimir Fesenko za "Vašington post" komentariše: "Jermakova ostavka za Zelenskog je kao da mu je neko odsekao desnu ruku. To je veoma bolno - fizički i psihički. Oko njega će se pojaviti psihološki vakuum."

Aleksander Rodnjanski, bivši ekonomski savetnik Zelenskog, nedavno je u tekstu za list "Ekonomist" predložio da zbog korupcijskih optužbi i spornog mirovnog sporazuma Zelenski razmotri ostavku. Ipak, takav potez je malo verovatan i nije jasno ko bi u ovom trenutku i kako mogao da ga zameni.

Jedini politički rival koji približno prati Zelenskog po popularnosti jeste general Valerij Zalužni, bivši vrhovni komandant ukrajinske vojske, a sada ambasador u Velikoj Britaniji.

U tekstu koji potpisuje za britanski Telegraf, Zalužni ne spominje nagađanja o tome da bi mogao da zameni Zelenskog, ali ističe da kraj rata pruža priliku za političke promene, duboke reforme, ekonomski oporavak i povratak građana.

- Rat se ne završava uvek pobedom jedne i porazom druge strane. Mi Ukrajinci težimo potpunoj pobedi, ali ne možemo da odbacimo opciju dugoročnog završetka rata - napisao je Zalužni.

Osim što podržava ideju sklapanja mira bez "potpune pobede" nad Rusijom, ukrajinski ambasador u Britaniji takođe naglašava potrebu za jačanjem pravosuđa i borbom protiv korupcije, ali sve to zahteva uspešne bezbednosne garancije.

Zadao je i indirektan udarac Zelenskom, ističući ono što mnogi Ukrajinci misle, ali o čemu ne žele da govore dok rat traje.

- U 2021. vojsci je dodeljeno još manje sredstava nego prethodne godine, što je rezultiralo time da se sledeće godine suočila s invazijom velikih razmera s ozbiljnim nedostatkom svega, od ljudstva do oružja.

Istovremeno, Rusija nastavlja da gađa električnu mrežu i civilnu infrastrukturu radi slabljenja ukrajinske infrastrukture pred zimu, a Ukrajina dronovima gađa ruske tankere "flote iz senke" kod turske obale u Crnom moru.

Prema rečima ,Jurija Ignjata, portparola vazduhoplovnih snaga, Rusija ima kapacitete za masovne raketne udare dva puta nedeljno, a moguće je i dalje intenziviranje napada.

Američki general Danijel Driskol ranije je potvrdio da je Moskva povećala proizvodnju raketa i stvorila velike zalihe.

Zelenski se tokom vikenda sastao s ministrom odbrane Denisom Šmihalom i šefom vojne obavještajne službe Kirilom Budanovimi naredio reviziju ključnih ukrajinskih odbrambenih dokumenata.

Prioriteti uključuju zaštitu kritične infrastrukture, osiguranje resursa i finansiranje dronova kako bi Ukrajina mogla da prevlada rusku prednost u ljudstvu i vatrenoj moći.

Revizija dolazi u trenutku pojačanih ruskih ofanziva u Zaporoškoj i Doneckoj oblasti i sve glasnijih nagađanja da bi Vašington mogao najjače do sada da insistira na ustupcima kako bi se sklopio mir, jer u SAD veruju da bi Rusija mogla da osvoji još teritorija.

- Postoje gradovi i sporne teritorije koji će neminovno pasti u ruke Rusije, samo je pitanje vremena kad će se to dogoditi. Ako to ne prihvatimo, onda moramo jasno da postavimo ključno pitanje: koliko života smo spremni da žrtvujemo? Situacija se dalje neće poboljšavati, nego samo pogoršavati - rekao je nedavno Driskol evropskim diplomatima u Kijevu, saznaje "Fajnenšel tajms".

Evropske zvaničnike zanimalo je kako Trampovi izaslanici gledaju na odgovornost Rusije za ratne zločine, odnosno smatraju li je ključnim preduslovom za bilo kakav dogovor s Moskvom.

FT piše da je Driskol odbio da odgovori na to pitanje, skrećući pažnju na druge teme.