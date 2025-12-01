Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron smatra da će pritisak na rusku ekonomiju rat porasti u narednim nedeljama, što će se, kako je ocenio, odraziti na sposobnost Moskve da vodi rat protiv Ukrajine.

Makron je rekao da bi naredne nedelje mogle da promene pravila igre kada je u pitanju pritisak na Rusiju.

"Nivo pritiska na rusku ekonomiju će se očigledno povećati. Ne bi trebalo da potcenimo našu borbu protiv 'flote u senci'. Znamo da 40 odsto ruskih vojnih napora finansira ruska 'flota u senci'", rekao je Makron.

"Flota u senci" je termin koji se u poslednje vreme koristi za mrežu neregulisanih tankera kojima Rusija i drugi akteri izvoze naftu zaobilazeći sankcije, preko tajnih ruta, starih brodova i fiktivnih firmi.

Foto: Christophe Ena/AP

Kako je Makron ocenio, ovo je prvi put da je primećen ovakav pristup u vezi sa ruskom naftom i gasom.

"Prvo, zbog odluke SAD o sankcijama, a drugo, zbog našeg povećanog pritiska na 'flotu u senci'. Iskreno verujem da će se u narednim nedeljama pritisak na rusku ekonomiju i sposobnost Rusije da finansira vojne napore radikalno promeniti", izjavio je francuski predsednik.

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro izjavio je da EU očekuje da će finalizovati 20. paket sankcija protiv Rusije do kraja 2025. godine.