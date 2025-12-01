Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države su veoma zadovoljne rezultatima koji su postignuti kroz naporan rad i odlučnost u Siriji, istakao je američki predsednik Donald Tramp na svojoj mreži Truth Social.

- Činimo sve što je u našoj moći da osiguramo da Vlada Sirije nastavi da radi ono što je predviđeno, što je od velikog značaja, kako bi izgradila istinski prosperitetnu državu - napisao je Tramp.

- Jedna od stvari koja im je veoma pomogla bilo je moje ukidanje veoma snažnih i oštrih sankcija i verujem da Sirija to zaista ceni, kao i njeno rukovodstvo i njen narod - dodao je on.

Kako kaže, veoma je "važno da Izrael održi snažan i iskren dijalog sa Sirijom i da se ništa ne dogodi što bi omelo razvoj Sirije u prosperitetnu državu."

- Novi predsednik Sirije, Ahmed al-Šara radi marljivo kako bi obezbedio da se dogode dobre stvari i da i Sirija i Izrael imaju dug i uspešan odnos. Ovo je istorijska prilika i doprinosi uspehu već postignutog mira na Bliskom istoku - zaključio je američki predsednik.

Podsetimo, nedavno je sirijski predsednik Ahmed al Šara bio u poseti Beloj kući gde se sastao sa Donaldom Trampom.

Ahmed al Šara je izabran za privremenog predsednika Sirije nakon svrgavanja Bašara al Asada s vlasti u ovoj zemlji. Tokom rata je komandovao HTS-om (Hajat Tahrir al Šam), džihadističkom koalicijom, bliskom sa Al Kaidom.

