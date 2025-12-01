Slušaj vest

Četvorica muškaraca uhapšena su zbog navodne umešanosti u "međunarodnu satanističku mrežu za distribuciju materijala seksualnog zlostavljanja dece", saopštila je australijska policija, koja dodaje da još uvek rade na identifikaciji žrtava, preneo je CNN.

Detektiv-superintendent Džejn Doerti, komandant jedinice za seksualne zločine u Novom Južnom Velsu, rekla je da su četvorica muškaraca navodno delila „odvratan“ sadržaj u međunarodnoj mreži, prikazujući decu od beba do 12 godina - kao i životinje.

„Policija će na sudu tvrditi da je ova međunarodna grupa vodila razgovore i razmenjivala materijal koji prikazuje zlostavljanje dece i mučenje dece, uz korišćenje simbola i rituala povezanih sa satanizmom i okultizmom“, rekla je Doerti u

Na elektronskim uređajima zaplenjenim tokom više istovremenih racija u Sidneju prošle nedelje pronađene su „hiljade video-snimaka“, rekla je Doerti.

„Među ovim užasnim snimcima nalazio se i određeni broj video-zapisa koji prikazuju seksualno zlostavljanje životinja“, dodala je ona.

Snimak koji je objavila policija Novog Južnog Velsa prikazuje hapšenje 26-godišnjeg muškarca u unutrašnjem delu Sidneja, u četvrti Voterlu, za koga policija tvrdi da je imao „vodeću ulogu“ u grupi.

Na snimku se vidi kako policajci koriste battering ram (spravu za razvaljivanje vrata) da bi ušli u stan i čuje se kako viču „policija“ pre nego što privode muškarca obučenog u šorts i majicu sa zebrastim dezenom.

Istragu je vodila jedinica za seksualne zločine NSW-a, u okviru operacije Strike Force Constantine, pokrenute u aprilu radi istrage internet distribucije materijala za seksualno zlostavljanje dece sa ritualističkim ili satanističkim temama.

U novembru je policija obaveštena o grupi muškaraca iz Sidneja, koji su navodno bili deo veće međunarodne pedofilske mreže.

Oni su "međusobno komunicirali i… takođe delili eksplicitni materijal o zlostavljanju dece sa tom međunarodnom grupom“, navela je Doerti.

Policija nije mogla da potvrdi identitet dece niti iz koje zemlje potiče materijal.

Pronađeno na "hiljade fajlova"

Policija je prošle nedelje sprovela šest pretresa širom Sidneja i uhapsila četvoricu muškaraca, saopšteno je.

Dvadesetšestogodišnjak je optužen za više krivičnih dela, uključujući omogućavanje pristupa materijalu seksualnog zlostavljanja dece i posedovanje takvog materijala. Takođe je optužen za distribuciju i posedovanje materijala koji prikazuje bestijalnost, saopštila je policija.

Još trojica muškaraca, starih 46, 42 i 39 godina, uhapšena su u obalnoj četvrti Malabar u vezi sa istom mrežom zlostavljanja dece. Terete se za više krivičnih dela povezanih sa posedovanjem ili distribucijom materijala za seksualno zlostavljanje dece.

Zlostavljanje je, prema rečima Doerti, „posebno razorno zato što su koristili simbole i rituale u razgovorima koje su vodili o zlostavljanju dece“.