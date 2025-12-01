Slušaj vest

Stanovnici gradića Eli na severu Minesote su na ivici živaca zbog sve većeg prisustva sivih vukova. Hrabrim i učestalim pojavama vukova po ulicama, pa čak i u školskom dvorištu, lokalna zajednica koja broji oko 3.000 ljudi suočava se sa novom i uznemirujućom realnošću.

Na ivici divljine, ali je ovo novo ponašanje



Eli se nalazi na ivici Nacionalnog parka Superior i zaštićenog područja Boundary Waters, pa su stanovnici navikli na divlje životinje. Međutim, nedavni bliski susreti s ovim predatorom izazvali su zabrinutost da se vukovi previše navikavaju na ljude.

Vuk viđen na školskom terenu



Dana 7. novembra 2025. jedan vuk je primećen kako šeta školskim dvorištem dok su učenici bili na časovima. Policijska patrola je nedavno zabeležila snimak dva vuka kako trče ulicom, uz komentar: "Izgleda kao dobra prilika da podsetimo sve na zakon o povocima u Eliju", uz namignuti emotikon.

Komentatori na društvenim mrežama izrazili su zabrinutost, tvrdeći da se situacija pogoršava.

Pojavili se pozivi da se sivi vuk ukloni sa liste ugroženih vrsta



Američki kongresmen Pit Stauber pozvao je na uklanjanje sivog vuka sa liste ugroženih vrsta. Tvrdi da se populacija vukova u Minesoti potpuno oporavila i da trenutni broj predstavlja pretnju javnoj bezbednosti i životinjama koje su im plen.

Stauber je poručio da je viđenje vuka blizu škole "jasan podsetnik da je populacija daleko premašila ciljani broj".

Pritisak i iz susedne države



Njegov kolega, kongresmen Tom Tifani iz Viskonsina, oglasio se takođe, navodeći da se broj vukova mora kontrolisati.

- Videli smo poklanu stoku, rastrgnute kućne ljubimce, a sada i vukove u školskom dvorištu.

Zakon o zaštiti stoke i kućnih ljubimaca



Stauber predvodi inicijativu za Zakon o zaštiti stoke i ljubimaca, nadajući se da će uskoro ići u Predstavnički dom. Zakon bi vratio ovlašćenje za upravljanje populacijom vukova državnim institucijama, kako bi se zaštitili farmeri, lovci i stanovnici.

Neki se pitaju zašto kongresmen druge države komentariše situaciju, dok drugi ističu da se vukovi pojavljuju jer su ljudi privukli jelene hranom ostavljenom u dvorištima.

Stručnjaci: Rizik po ljude izuzetno nizak



Stručnjaci navode da vukovi predstavljaju opasnost po stoku i kućne ljubimce, ali da je rizik po ljude minimalan. U svetu je zabeleženo samo 26 smrtonosnih napada od 2002. do 2020. godine, većinom od besnih vukova.

U Severnoj Americi i Evropi desila su se samo dva fatalna napada za 18 godina.

Rastuća populacija vukova



Ministarstvo prirodnih resursa Minesote procenjuje da je populacija 2023. godine iznosila 2.919 vukova, a projekcije govore da bi sada mogla biti i do 3.624. Državni plan upravljanja predviđa održavanje populacije između 2.200 i 3.000 - prag koji je premašen.

Ograničenja trenutnih federalnih pravila



Vukovi se mogu ubiti samo u samoodbrani, dok državne vlasti nemaju pravo na širu kontrolu populacije zbog federalnih propisa.

Organizacije za zaštitu prirode upozoravaju da bi ukidanje zaštite dovelo do povratka trofejnog lova koji je nekada skoro istrebio vukove.