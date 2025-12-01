"SA AMERIKANCIMA SMO RAZGOVARALI 6,5 SATI": Zelenski priznao da postoje "izazovne" teme oko mirovnih pregovora, ali jedna mu je najvažnija
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je pitanje ukrajinskih teritorija jedan od najizazovnijih tema u pregovorima o planu za okončanje rata. Tokom ukrajinsko-američkih konsultacija ova tema je bila predmet razgovora više od šest i po sati.
On je ovo rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Parizu, odgovarajući na pitanje da li je na jučerašnjem sastanku Ukrajine i SAD razmatrano pitanje teritorijalnih ustupaka, linije razgraničenja i američkih bezbednosnih garancija za Ukrajinu.
"Juče i danas su održani sastanci. Bilo je više sesija, poslednja je završena pre otprilike pola sata ili malo više, kada smo se Emanuel i ja telefonom uključili kod pregovarača. Sastanci su proces, još nisu završeni. Biću iskren, teritorijalno pitanje je najteže", rekao je Zelenski.
Na drugoj strani, Makron je poručio Moskvi da će se u naredne dve nedelje "promeniti igra".
On je izrazio zahvalnost pregovaračkim timovima i napomenuo da "plan izgleda bolje".
"Da bude jasno: bilo je šest i po sati diskusija o raznim pitanjima u različitim oblastima. Pregovori su u toku, pregovarači iz SAD su podelili svoje stavove sa nama i žele da te stavove podele i sa ruskom stranom“, rekao je Zelenski.
On je rekao da će dobiti povratne informacije od ukrajinske delegacije.
Zelenski je naglasio da su među osetljivim, a ujedno i ključnim pitanjima obnova Ukrajine, kao i bezbednosne garancije od SAD i Evrope.
Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov izjavio je da su ukrajinsko-američki razgovori u Floridi postigli značajan napredak u promovisanju dostojanstvenog mira i približavanju stava Ukrajine stavu američke strane, dok je američki državni sekretar Marko Rubio ocenio je sastanak u Floridi kao produktivan, ali je naglasio da će Rusija imati centralnu ulogu u pregovorima.
(Kurir.rs/Ukrinform/P.V.)