Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je pitanje ukrajinskih teritorija jedan od najizazovnijih tema u pregovorima o planu za okončanje rata. Tokom ukrajinsko-američkih konsultacija ova tema je bila predmet razgovora više od šest i po sati.

On je ovo rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Parizu, odgovarajući na pitanje da li je na jučerašnjem sastanku Ukrajine i SAD razmatrano pitanje teritorijalnih ustupaka, linije razgraničenja i američkih bezbednosnih garancija za Ukrajinu.

"Juče i danas su održani sastanci. Bilo je više sesija, poslednja je završena pre otprilike pola sata ili malo više, kada smo se Emanuel i ja telefonom uključili kod pregovarača. Sastanci su proces, još nisu završeni. Biću iskren, teritorijalno pitanje je najteže", rekao je Zelenski.

Na drugoj strani, Makron je poručio Moskvi da će se u naredne dve nedelje "promeniti igra".

Foto: Christophe Ena / POOL/AP POOL

On je izrazio zahvalnost pregovaračkim timovima i napomenuo da "plan izgleda bolje".

"Da bude jasno: bilo je šest i po sati diskusija o raznim pitanjima u različitim oblastima. Pregovori su u toku, pregovarači iz SAD su podelili svoje stavove sa nama i žele da te stavove podele i sa ruskom stranom“, rekao je Zelenski.

On je rekao da će dobiti povratne informacije od ukrajinske delegacije.

Zelenski je naglasio da su među osetljivim, a ujedno i ključnim pitanjima obnova Ukrajine, kao i bezbednosne garancije od SAD i Evrope.