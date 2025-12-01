Slušaj vest

Otprilike šest meseci nakon operacije "Rising Lion" protiv Irana, visoki evropski diplomata upozorio je u ponedeljak da Izraelverovatno planira vojni napad na Iran u narednih 12 meseci.

Zvaničnik je naveo da SAD verovatno neće odobriti veliki napad u skorije vreme, zbog zabrinutosti da bi takva operacija mogla da ugrozi američke napore za obnovu Gaze.

- Verujem da se to neće dogoditi u narednim nedeljama. Amerikanci neće želeti da to zaseni proces obnove Gaze, niti žele da ga ugroze odobravanjem velike operacije protiv Irana sada - rekao je diplomata.

"Pojačana iranska agresivnost"



- Da li verujem da će Izrael preduzeti vojnu akciju u Iranu u narednih 12 meseci? Lično, da. Jasno je da iransko rukovodstvo, posebno vrhovni vođa Hamnei nije izvukao pouku iz nedavnog sukoba. Naprotiv, čini se da udvostručuju svoje napore - rekao je diplomata.

Diplomata je situaciju opisao kao "dramatičnu i potencijalno tragičnu za Iran", napominjući da se režim u Teheranu već suočava sa unutrašnjim krizama, uključujući ozbiljan nedostatak vode.

Međunarodna zabrinutost



Zvaničnik je dodao da postoji rastuća zabrinutost u međunarodnoj zajednici, posebno u Evropi, da Teheran ignoriše globalne signale i da je još jedan sukob na pomolu sledeće godine.

Iran je nastavio sa pretnjama. Portparol Iranske revolucionarne garde Ali Mohamad Naeini izjavio je u ponedeljak ujutro: "Svaki novi napad na nas biće dočekan još oštrijim odgovorom. Iran je na najvišem stepenu vojne spremnosti."

Tenzije u Libanu i na Zapadnoj obali



Evropski diplomata je takođe govorio o rastućim tenzijama u Libanu posle atentata na šefa osoblja Hezbolahaprošle nedelje.

- Niko ne želi novi rat. Napredak libanske vojske u razoružanju Hezbolaha nije dovoljno. Ako Hezbolah ponovo pokuša da ugrozi Izrael i zauzme pozicije u južnom Libanu, Izrael ima pravo da reaguje.

Diplomatski pristup pored vojnog



On je naglasio da Izrael treba da se angažuje i diplomatski.

- Pametna politika znači dati Libancima signal da će izraelsko prisustvo biti smanjeno ako urade ono što treba. Mora postojati više od same vojne akcije. Svi treba da se pitaju kako možemo pomoći Libanu, njegovoj vladi i vojsci, da obave potrebne korake i osiguraju da Hezbolah ne povrati snagu. Čujem da Iran nije prestao da im šalje oružje.

Rastuće nasilje na Zapadnoj obali



Diplomata je izrazio zabrinutost zbog situacije na Zapadnoj obali, ukazujući na porast nasilja i poteze izraelske vlade da proširi izgradnju naselja.

- Ovi koraci su de facto aneksija ispod radara - rekao je, navodeći mere poput zadržavanja poreskih transfera Palestinskoj upravi i ograničenja prenosa sredstava od strane izraelskih banaka.