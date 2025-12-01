Slušaj vest

Nepoznate osobe su ukrale oko 20.000 metaka municije u vlasništvu nemačkih oružanih snaga iz civilnog kamiona.

Ministarstvo odbrane u Berlinu potvrdilo je za "Der Spiegel" da je u noći prošlog ponedeljka na utorak otvorena utovarna platforma kamiona civilne transportne kompanije na parkingu u blizini Burga (Saksonija-Anhalt) i da je ukradena municija Bundesvera.

Krađa je primećena tek kada je vozač transportne kompanije stigao sledećeg dana da isporuči municiju u obližnju kasarnu.

Početna inspekcija je otkrila da je ukradeno oko 10.000 metaka bojeve municije za pištolje, 9.900 metaka halo municije za jurišne puške i takozvana dimna municija. Za razliku od pištoljske municije, halo municija nije bojeva municija.

Ilustracija Foto: Shutterstock

"Relevantni bezbednosni incident"

Ministarstvo je to opisalo kao značajan bezbednosni incident.

- Krađu shvatamo veoma ozbiljno, jer takva municija ne sme da dospe u pogrešne ruke - rekla je portparolka.

Prema izveštaju, civilna transportna kompanija je zanemarivala bezbednosne propise za transport osetljive municije. Transportna kompanija je dužna da u svakom trenutku osigura bezbednost tereta nemačkih oružanih snaga.

Ovo pravilo nije poštovano tokom putovanja prošle nedelje. Prema početnim istragama, zaustavljanje u utorak uveče nije bilo planirano. Vozač je očigledno spontano odlučio da spava u obližnjem hotelu u Burgu (Saksonija-Anhalt). Teret u njegovom kamionu je ostavljen bez nadzora tokom ovog vremena.