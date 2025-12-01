Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas, posle sastanka u Jelisejskoj palati sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, da za sada ne postoji sveobuhvatni mirovni plan za Ukrajinu, preneli su francuski mediji.

"Danas ne postoji finalizovani plan u vezi sa teritorijalnim pitanjima. Može ga finalizovati samo predsednik Zelenski", rekao je Makron na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim predsednikom i dodao da će "američki posrednici putovati u Moskvu u narednim satima".

Predsednik Francuske je rekao da po pitanjima zamrznute ruske imovine, bezbednosnih garancija, pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji i evropskih sankcija, američki plan može da bude finalizovan samo sa Evropljanima za stolom.

"Dakle, još smo u preliminarnoj fazi. To nije sveobuhvatni mirovni plan. Za sveobuhvatni mirovni plan, Ukrajina, Rusija i Evropljani će morati svi biti za stolom", naglasio je Makron, koji je, takođe, rekao da će se u naredne dve nedelje "promeniti igra za Ruse".

Poseta Zelenskog Parizu usledila je nakon sastanka ukrajinskih i američkih zvaničnika na Floridi u nedelju, koji je državni sekretar Marko Rubio opisao kao produktivan.

Dve strane su radile na izmenama plana koji su sastavile SAD, a koji je stvaran u pregovorima Vašingtona i Moskve, ali je kritikovan kao previše usmeren ka ruskim zahtevima.

Te kritike su možda bile najžešće od strane evropskih saveznika Ukrajine koji su, iako su pozdravili mirovne napore SAD, odbacili ključne principe plana.

"Ali želim da pohvalim mirovne napore SAD", dodao je Makron.

Prema njegovim rečima, u narednim danima biće održani "ključni razgovori" između američkih zvaničnika i zapadnih partnera, a cilj im je da razjasne učešće SAD u bezbednosnim garancijama koje će biti pružene Ukrajini nakon potencijalnog prekida vatre ili mirovnog sporazuma.

I Zelenski je pitanje teritorije označio kao najteže.