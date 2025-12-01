Slušaj vest

Luiđi Manđone, muškarac optužen za ubistvo direktora "United Healthcarea"Brajana Tompsona ispred hotela na Menhetnu, danas se pojavio na sudu čime je započeo niz ključnih ročišta.

Na njima će se odlučivati o dopustivosti ključnih dokaza na predstojećem suđenju za ubistvo, piše Rojters.

Uhapšen prošle godine zbog sumnje na ubistvo moćnog direktora



Podsetimo, 27-godišnji Manđone uhapšen je u decembru prošle godine pod optužbom da je usred dana na pločniku na Menhetnu ubio Tompsona.

Ubistvo koje je šokiralo javnost osudili su brojni zvaničnici, ali je Manđone za deo Amerikanaca, nezadovoljnih visokim troškovima zdravstvene zaštite, postao svojevrsni narodni heroj.

Izjasnio se da nije kriv ni po jednoj tački optužnice, a početak suđenja očekuje se sledeće godine. Takođe se izjasnio nevinim i u odvojenom saveznom slučaju, u kojem tužioci nameravaju da traže smrtnu kaznu.

Tokom današnjeg ročišta, Manđone, odeven u sivo odelo i belu košulju s crvenim kariranim uzorkom, nije progovorio ni reč dok su mu sudski službenici skidali lisice.

Ispred zgrade suda okupilo se i nekoliko njegovih pristalica. Među njima se isticao muškarac odeven u kostim zlikovca iz video igre Super Mario Bros., koji je nosio transparent s natpisom: "Kad pacijenti umru, profit raste". Prisutna je bila i žena s lentom na kojoj je pisalo "Oslobodite Luiđija".

Odbrana traži izbacivanje ključnih dokaza



Ročišta pred sudijom Gregorijem Karom mogla bi da potraju cele nedelje, a odbrana će pokušati da spreči tužioce da na suđenju koriste dokaze pronađene u Manđioneovom ruksaku prilikom hapšenja.

Tvrde da je pretraga bila nezakonita, a među dokazima su 3D-printani pištolj, prigušivač, elektronski uređaji kao i dnevnički zapisi koji ga navodno povezuju s ubistvom.

Advokati takođe zahtevaju izbacivanje izjava koje je dao policiji, tvrdeći da prilikom hapšenja nije bio propisno obavešten o svojim zakonskim pravima.

S druge strane, tužilaštvo iz kancelarije okružnog tužioca menhetna Alvina Braga protivi se tim zahtevima, odbacujući tvrdnje o nezakonitom postupanju.

Kao svedoka su pozvali tehničara za sigurnosne kamere, a na sudu su prikazani snimci koji navodno prikazuju Manđonea u restoranu McDonald's u Pensilvaniji, gde je i uhapšen.

Preti mu doživotni zatvor



Ukoliko bude proglašen krivim za ubistvo drugog stepena, što je definisano kao namerno ubistvo, Manđoneu preti kazna doživotnog zatvora.

Suočava se i sa sedam tačaka optužnice za ilegalno posedovanje oružja i jednom tačkom za posedovanje lažnih dokumenata.

Sudija Karo je u septembru odbacio dve tačke optužnice za terorizam, uz obrazloženje da tužioci nisu pružili dovoljno dokaza o Manđoneovoj nameri da zastraši zaposlene u zdravstvenom osiguranju ili utiče na vladinu politiku.