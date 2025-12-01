Slušaj vest

Papa Lav XIV je uputio snažan poziv na međureligijski dijalog u Libanu, rekavši da je ta zemlja primer suživota različitih vera. Liban, pogođen ratom i krizama, pokazuje da "hrišćani, muslimani, Druzi i bezbrojni drugi mogu da žive zajedno i grade zemlju koja je ujedinjena poštovanjem i dijalogom", rekao je poglavar Rimokatoličke crkve.

- U doba kada suživot može izgledati kao daleki san, narod Libana stoji kao snažan potsetnik da strah, nepoverenje i predrasude nemaju poslednju reč i da su jedinstvo, pomirenje i mir mogući - izjavio je papa.

1/10 Vidi galeriju Papa Lav XIV u poseti Libanu Foto: Bilal Hussein/AP

U tom kontekstu, Lav XIV je pozvao Libance da predvode primerom i budu "graditelji mira kako bi se suočili s netolerancijom, prevladali nasilje i uklonili isključenost".

Papa je govorio uz predstavnike različitih vera na Trgu mučenika u Bejrutu, gde se nalaze poznata gradska džamija Mohamad al-Amin i katedrala Sv. Jurja. Liban je dom raznih verskih zajednica, što uključuje muslimane, sunite i šiite, hrišćane i Druze.

Zemlja trenutno proživljava najgoru ekonomsku krizu u svojoj istoriji, s oko 60 odsto stanovništva koje živi u siromaštvu.

1/11 Vidi galeriju Papa Lav XIV je u zvaničnoj poseti Turskoj, a potom putuje u Liban. On se već sastao sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom i hrišćanskim verskim liderima u Ankari i Istanbulu. Foto: Vatican Media / Zuma Press / Profimedia

Napeta bezbednosna situacija posle najnovijeg rata između Izraela i militanata Hezbolaha koje podržava Irandodatno je pogoršala probleme građana.

Muslimanski i hrišćanski vernici dočekali su papu u centru Bejruta uz jaku prisutnost bezbednosnih snaga.

- Ja sam musliman, ali papa je za sve ljude i u ovoj zemlji želimo jedinstvo i molitvu - rekao je vernik Sami Kabani.