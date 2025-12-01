Slušaj vest

Najmanje 12 osoba je poginulo, a za oko 50 se još uvek traga nakon što je odron zemlje pogodio dva broda usidrena u rečnoj luci u peruanskoj amazonskoj prašumi. Tragedija se dogodila danas rano ujutro u regiji Ukajali, piše BBC.

Prema izveštaju policije koje prenosi novinska agencija Andina, odron je potopio trajekt i teško oštetio drugi putnički brod na kojem se nalazilo na desetine ljudi.

Nesreća se dogodila oko 5 sati ujutro po lokalnom vremenu, baš u trenutku kada su se putnici pripremali za iskrcavanje u mestu Iparija.

Povređeni su prevezeni u bolnicu, dok nacionalna policija i peruanska mornarica pretražuju područje u potrazi za preživelima. Strahuje se da među nestalima ima i dece.

Spasilačke napore, kako je za agenciju AFP izjavio jedan zvaničnik mornarice, znatno otežavaju snažne rečne struje.

Nacionalni centar za hitne operacije objavio je na društvenoj mreži Iks da je odron uzrokovala "erozija" obale reke Ukajali, jedne od glavnih pritoka Amazona. Prema agenciji AFP, na jednom od brodova bilo je oko 50 ljudi.

Među putnicima su bili učitelji, lekari i deca, javlja Rojters pozivajući se na agenciju Andina. Vlasti na mestu nesreće sarađuju s okupljenim porodicama kako bi utvrdile tačan broj osoba koje se još uvek vode kao nestale.