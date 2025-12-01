Slušaj vest

Jedan od sinova ozloglašenog meksičkog narko-bosа "El Čapa" u ponedeljak je priznao krivicu pred američkim sudom za optužbe povezane s trgovinom drogom, nekoliko meseci nakon što je njegov brat prihvatio isti sporazum o priznanju krivice.

Poznati u Meksiku kao "Čapitos", odnosno "mali Čapa", Hoakin Guzman Lopez i njegov brat Ovidio Guzman Lopez optuženi su da vode frakciju kartela Sinaloa. Federalne vlasti su 2023. godine opisale njihovu operaciju kao ogroman napor da se "zapanjujuće" količine fentanilapošalju u Sjedinjene Države.

Hoakin Guzman Lopez priznao je krivicu po dve tačke optužnice za trgovinu drogom i za učešće u kontinuiranom kriminalnom kartelu.

On i drugi dugogodišnji vođa Sinaloa kartela, Ismael "El Majo" Zambada, uhapšeni su u julu 2024. u Teksasunakon što su privatnim avionom sleteli u SAD.

Obojica su ranije negirali različite optužbe za trgovinu drogom, pranje novca i posedovanje oružja. Njihovo dramatično hapšenje izazvalo je talas nasilja u severnoj meksičkoj državi Sinaloa, dok su se dve frakcije Sinaloa kartela sukobile.

U okviru sporazuma o priznanju krivice, Hoakin Guzman Lopez priznao je da je pomagao u nadgledanju proizvodnje i šverca velikih količina kokaina, heroina, metamfetamina, marihuane i fentanila u Sjedinjene Države čime je podstakao krizu koja svake godine dovodi do desetina hiljada smrtnih slučajeva od predoziranja.

U julu je Ovidio Guzman Lopez postao prvi sin narko-bosa Hoakina "El Čapa" Guzmana koji je postigao sporazum o priznanju krivice. Priznao je krivicu za trgovinu drogom, pranje novca i optužbe povezane s vatrenim oružjem zbog svoje liderske uloge u kartelu.

Pravni stručnjaci ovaj sporazum smatraju važnim korakom za američku vladu u istrazi i krivičnom gonjenju vođa kartela Sinaloa.

Hoakin "El Čapo" Guzman izdržava doživotnu kaznu zatvora nakon što je 2019. godine osuđen kao bivši lider kartela Sinaloa, koji je tokom 25 godina krijumčario ogromne količine kokaina i drugih droga u Sjedinjene Države.