Slušaj vest

Ruska vojska je zauzela ukrajinski rudarski grad Pokrovsku istočnoj regiji Donjeck, koji je bio pod napadima oko godinu dana, rekao je danas novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je rekao da je predsednik Vladimir Putin obavešten. Nije bilo potvrde iz Kijeva.

1/9 Vidi galeriju Borbe kod Pokrovska Foto: Printskrin X

Ruske snage su navodno zauzele i grad Vovčansku susednom Harkovu. Tvrdnje se nisu mogle nezavisno proveriti, iako je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tokom poseta Parizu rekao da se i dalje vode intenzivne borbe oko Pokrovska i u Harkovu.

1/10 Vidi galeriju Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obišao je ukrajinske snage na liniji fronta u Pokrovsku gde se vode žestoke borbe za grad. Foto: Printscreen