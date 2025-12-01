Slušaj vest

Maja Šunkar (15) iz okoline Kranja nestala je danas oko 17 časova.

Kako se navodi u apelu, visoka je približno 175 cm, mršave građe, svetlo zelenih očiju i duge smeđe kose. Policija nema podatke o tome kako je bila obučena.

Poslednji put je viđena danas, 1. decembra 2025. godine, oko 11 časova u oblasti Kranja.

Pošto je do sada preduzete mere nisu pronašle, policija traži pomoć javnosti.

- Molimo sve koјi bi mogli da znaјu bilo šta o nestaloј osobi da priјave informaciјe Policiјskoј stanici Kranj, telefonom 04/233 64 00 ili pozovu broј za hitne slučaјeve 113 ili anonimni broј telefona 080 1200 - napisali su.

Kurir.rs/Svet24

