Visoka je približno 175 cm, mršave građe, svetlo zelenih očiju i duge smeđe kose. Policija nema podatke o tome kako je bila obučena
Apel
NESTALA MAJA (15) U KRANJU, SLOVENIJA NA NOGAMA! Policija apeluje za pomoć: Evo gde je poslednji put viđena
Slušaj vest
Maja Šunkar (15) iz okoline Kranja nestala je danas oko 17 časova.
Kako se navodi u apelu, visoka je približno 175 cm, mršave građe, svetlo zelenih očiju i duge smeđe kose. Policija nema podatke o tome kako je bila obučena.
Poslednji put je viđena danas, 1. decembra 2025. godine, oko 11 časova u oblasti Kranja.
Pošto je do sada preduzete mere nisu pronašle, policija traži pomoć javnosti.
- Molimo sve koјi bi mogli da znaјu bilo šta o nestaloј osobi da priјave informaciјe Policiјskoј stanici Kranj, telefonom 04/233 64 00 ili pozovu broј za hitne slučaјeve 113 ili anonimni broј telefona 080 1200 - napisali su.
Kurir.rs/Svet24
Reaguj
Komentariši