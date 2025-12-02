Slušaj vest

Ruske vlasti počele su da izdaju pozive za mobilizaciju građana koji pristižu u zemlju, posebno naturalizovanim državljanima, na velikim aerodromima širom Rusije, što je izazvalo zabrinutost zbog etničkog profilisanja i pravne nejasnoće.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije saopštilo je 19. novembra da je otvorilo dvanaest novih punktova za migracionu kontrolu na aerodromima u Moskvi, Sankt Peterburgu, Jekaterinburgu, Sočiju, Kazanju, Novosibirsku i drugim važnim gradovima.

Zvanično, svrha ovih punktova jeste identifikacija stranaca koji krše imigracione propise. Međutim, dokazi ukazuju na širu i kontroverzniju upotrebu.

Samo dan kasnije, državna televizija Vesti Ural emitovala je prilog sa aerodroma Kolcovo u Jekaterinburgu, prikazujući kako se presreću ruski državljani, ne stranci, nakon sletanja i kako im se uručuju pozivi za mobilizaciju.

- Čim je ovaj čovek sleteo u Uralski region, rečeno mu je da ne može tek tako da odleti nazad - navodi se u prilogu.

- Možda je došao iz inostranstva, ali na papiru je ruski državljanin što znači obavezna vojna registracija, čak i ako ima povratnu kartu za sutra.

Prema izveštaju, onima koji još nisu regulisali svoj vojni status pozivi se uručuju na licu mesta. Nepoštovanje može dovesti do kazni do 30.000 rubalja (oko 330 dolara).

Prilog je odmah izazvao kritike na internetu, dok su provladini mediji tvrdili da je situacija pogrešno predstavljena. Naveli su da zvaničnici nisu fizički raspoređeni "na stepenicama aviona", već unutar zvaničnih migracionih punktova.

Takođe su negirali da uručivanje poziva ograničava pravo državljana da napuste zemlju.

Ipak, snimci sa Vestija protivreče tim tvrdnjama, opisujući vojne zvaničnike i istražitelje kako "bukvalno dočekuju putnike kada siđu sa aviona".

Stručnjak za vojno pravo Timofej Vaskin iz organizacije "Škola za regrute" veruje da su prava meta muškarci "neslovenskog izgleda", zbog njihove navodno ograničene mogućnosti da se pravno suprotstave sistemu.

- Ne mogu proveravati svakog muškog putnika, Ministarstvo unutrašnjih poslova i vojni komesarijati su hronično ispod kapaciteta -ističe Vaskin.

- To je zabrinjavajući znak sve većeg nadzora, ali još uvek ne predstavlja potpuni sistemski kolaps.

Dodao je i da rođeni ruski državljani uglavnom mogu da ignorišu pozive bez ozbiljnih posledica, dok naturalizovani građani snose veće rizike, uključujući moguće probleme sa pasošem ili komplikacije u vezi njihovog pravnog statusa.