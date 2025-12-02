PUTINU RASTE APETIT NAKON POKROVSKA, KOMANDANTIMA IZDAO NOVO NAREĐENJE! Evo za šta se ruske trupe sada spremaju i to pred dolazak Trampovog izaslanika (FOTO)
Ruski predsednik Vladimir Putin posetio je komandni centar trupa koje su angažovane u ratu u Ukrajini i poručio da te snage moraju da se spreme za nastavak borbi i tokom ove zime.
- Putin je zahvalio komandantima i osoblju na informacijama na informacijama o uspešno izvedenim akcijama i kao cilj postavio obezbeđivanje ruskim snagama svega onog što im je neophodno kako bi izvodili vojne akcije tokom predstojećeg zimskog perioda - saopšteno je na Telegram kanalu Kremlja, a prenosi Korijere dela sera.
Italijanski list navodi da je ruska agencija RIA novosti objavila i da je Putin kazao da oružane snage te zemlje "zadržavaju uverljivu inicijativu u zoni specijalne vojne operacije u Ukrajini", kako Moskva naziva rat koji je započela u toj zemlji u februaru 2022.
- Ruske oružane snage nastavljaju s izvođenjem zadataka iz specijalne vojne operacije - poručio je Putin.
Kremlj je sinoć saopštio da su ruske snage zauzele grad Pokrovsk na istoku Ukrajine, ključno logističko čvorište za trupe pod komandom Kijeva, kao i Vovčansk na severoistoku, kao i da je Putin obavešten o tome.
Prethodno je Peskov objavio da će se Stiv Vitkof, izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, sastati danas popodne sa Putinom u Moskvi.
Putin i Vitkof bi trebalo da nastave razgovore oko američkog plana za okončanje rata u Ukrajini.
(Kurir.rs/Il Corriere della Sera/Preveo i priredio: N. V.)