DEMONSTRACIJE ZBOG PREDLOGA BUDŽETA ZA 2026. UOČI ULASKA U EVROZONU 1. JANUARA

Na hiljade ljudi okupilo se sinoć u bugarskoj prestonici Sofiji i nekoliko drugih gradova na protestima protiv budžeta za 2026. godinu, prvog planiranog u evrima uoči ulaska ove zemlje članice Evropske unije usvoji u evrozonu 1. januara.

Rojters prenosi da se deo demonstranata sukobio sa policijom, koja je blokirala sedišta vladajućih stranaka u Sofiji.

Demonstranti su gađali policajce kamenjem, flašama i petardama.

Britanska agencija navodi da je 28. novembra, nakon sličnih protesta, manjinska vlada bugarskog premijera Rosena Željazkova obećala da će ponovo podneti parlamentu plan budžeta za 2026. godinu, kako bi se obezbedilo više vremena za konsultacije s opozicionim strankama, sindikatima i poslodavcima.

Navodi se da je nadležni odbor bugarskog parlamenta usvojio budžetski plan u prvom čitanju 18. novembra.

Opozicione stranke i druge organizacije uključene u demonstracije saopštile su da protestuju protiv vladinih planova da poveća doprinose za socijalno osiguranje i poreze na dividende kako bi finansirala veću potrošnju, ali da se bore i protiv korupcije u državi.

Rojters navodi da se oko polovine Bugara protivi usvajanju evra pošto strahuju da će uvođenje jedinstvene ervopske valute ugroziti suverenitet zemlje i da će trgovci iskoristiti prelazak sa leva na evro kako bi podigli cene.

Kristin Lagard, predsednica Evropske centralne banke, upozorila je da bi inflacija u Bugarskoj mogla da skoči nakon što se balkanska država pridruži evrozoni.