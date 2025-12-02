Slušaj vest

Bela kuća je večeras saopštila da je admiral američke ratne mornarice Frenk Bredli "postupao u okvirima svojih ovlašćenja i zakona" kada je naredio naknadni udar po brodu koji je u Karipskom moru 2. septembra navodno švercovao drogu, pri čemu je u tom drugom udaru bilo ljudskih žrtava.

Ova operacija našla se pod istragom obe glavne američke partije - i opozicione demokrate i vladajuće republikance kojim pripada i šef Bele kuće, predsednik SAD Donald Tramp.

Sekretarka za štampu Bele kuće Kerolajn Livit iznela je opravdanje za napad od 2. septembra pošto su poslanici demokrata i republikanaca juče podržali istragu Kongresa nad američim vojnim napadima na brodove u Karipskom moru i istočnom Tihom okeanu za koje se sumnjalo da švercuju drogu.

Livit se pozvala na izveštaj prema kojem je ministar odbrane Pit Hegset izdao usmeno naređenje da se izvršni naknadni napad u kojem su poginuli i preživeli iz prvog napada.

Ona je potvrdila i da će Tramp danas imati sastanak sa svojim bezbednosnim timom na temu operacija u Karipskom moru.

Portparolka pred novinarima nije demantovala izveštaj Vašington posta da je na brodu bilo preživelih nakon prvog napada u ovom incidentu.

Njena izjava je došla nakon što je Tramp juče izjavio da on "to ne bi voleo - taj drugi napad", kada ga je neko upitao za događaje od 2. septembra.

"Ministar Hegset je dao ovlašćenje admiralu Bredliju da izvede te kinetičke udare", rekla je Livit, pri čemu je mislila na tadašnjeg komandanta združenih specijalnih operacija armije SAD, viceadmirala Frenka Bredlija.

"Admiral Bredli je postupao u okviru svojih ovlašćenja i zakona, naredivši akciju kako bi se obezbedilo da brod bude uništen i da pretnja po SAD bude eliminisana", rekla je ona.

Američki poslanici su rekli su rekli da nisu sigurni da li je prošlonedeljni izveštaj Vašingtom posta istinit, a neki republikanci su bili skeptični.

Kako god, zaključili su da izveštaji o napadima na preživele iz inicijalnog napada otvaraju ozbiljna pravna pitanja i opravdavaju dalju istragu.

"Ovo doseže nivo ratnog zločina, ako je tačno", rekao je demokratski senator Tim Kejn.

Na pitanje da li su cilj naknadnog napada bili ljudi koji više nisu mogli da se bore, Kejnov republikanski kolega Majk Tarner je odgovorio da Kongres nema informacije o tome, i da je u toku istraga vojnih komiteta oba doma Kongresa.

"Očito - ako se to dogodilo, to bi bilo veoma ozbiljno, i onda bih se složio da se radi o protivzakonitom postupanju", rekao je Tarner.

Tramp je juče žestoko branio Hegseta.

"Pit je rekao da nije naredio ubistvo ta dva čoveka. I ja mu verujem".

Pošto se izveštaj Vašington posta pojavio, Hegset je u petak tvrdio preko Iksa da se radi o "lažnim vestima" sa ciljem "dikreditacije naših neverovatnih ratnika koji se bore da zaštite našu domopvinu".