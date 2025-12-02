Slušaj vest

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je video snimak na kojem se navodno vide ruske trupe u Pokrovsku (Rusi ga zovu Krasnoarmejsk).

Kako je izvestio načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov tokom sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u ponedeljak, ruske snage su uspostavile potpunu kontrolu nad Pokrovskom, kao i nad Vovčanskom u Harkovskoj oblasti.

Objavljeni video prikazuje pripadnike ruske operativne grupe "Centar" kako polako hodaju gradskim ulicama.

Pokrovsk, kao deo većeg gradskog područja i važno drumsko i železničko čvorište, od ključnog je strateškog značaja za obe strane. Prema Kremlju, ukrajinske snage u oblasti Pokrovsk-Dimitrov su nedeljama u okruženju.

Gerasimov je takođe izvestio Putina da ruske trupe potiskuju ukrajinske snage iz Guljajpolja u Zaporoškoj oblasti, a ruski predsednik je prošle nedelje upozorio da bi ukrajinski front u regionu mogao da se sruši ako se brzo rusko napredovanje nastavi.

Grad Pokrovsk je pod ruskim napadom oko godinu dana, ali iz Kijeva nije bilo potvrde o navodnom zauzimanju.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, koji je u ponedeljak bio u Parizu, rekao je da se oko Pokrovska i dalje vode intenzivne borbe i da se žestoki sukobi nastavljaju i u Harkovskoj oblasti.

Posmatrači su upozorili da bi ruska objava o vojnim uspesima mogla biti tempirana tako da se poklopi sa očekivanim dolaskom američkog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa u Moskvu u utorak, kao pokušaj Kremlja da pokaže napredak uoči najavljenih razgovora o mogućem mirovnom planu.

Putin izdao naređenje komandantima

Ruski predsednik Vladimir Putin posetio je komandni centar trupa koje su angažovane u ratu u Ukrajini i poručio da te snage moraju da se spreme za nastavak borbi i tokom ove zime.

- Putin je zahvalio komandantima i osoblju na informacijama na informacijama o uspešno izvedenim akcijama i kao cilj postavio obezbeđivanje ruskim snagama svega onog što im je neophodno kako bi izvodili vojne akcije tokom predstojećeg zimskog perioda - saopšteno je na Telegram kanalu Kremlja.

Putin kazao da oružane snage te zemlje "zadržavaju uverljivu inicijativu u zoni specijalne vojne operacije u Ukrajini", kako Moskva naziva rat koji je započela u toj zemlji u februaru 2022.