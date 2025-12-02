BEZ MARKA RUBIJA NA SASTANKU ŠEFOVA DIPLOMATIJA ZEMALJA NATO! Neobičan potez, u Brisel šalje zamenika koji je doveo u pitanje potrebu za postojanjem Alijanse
Američki državni sekretar Marko Rubio neće učestvovati u Briselu na sastanku šefova diplomatija članica NATO, što se ocenjuje kao neobičan potez.
U ponedeljak je Stejt department saopštio da će Vašington na sastanku ministara spoljnih poslova predstavljati Rubijov zamenik Kristofer Landau.
Izostanak Rubija događa se u trenutku kada Vašington i Kijev pokušavaju da prevaziđu razlike vezane za plan američkog predsednika Donalda Trampa o okončanju rata u Ukrajini, dok se neke evropske zemlje žale da su isključene iz tog procesa.
Uobičajeno je da se ministri spoljnih poslova članica Alijanse okupljaju dva puta godišnje i vrlo retko se događa da američki državni sekretar ne prisustvuje tim sastancima, navodi Rojters.
Tokom prvog Trampovog predsedničkog mandata je tadašnji američki državni sekretar Reks Tilerson nameravao da u aprilu 2017. izbegne sastanak ministara spoljnih poslova NATO, ali je skup odložen, kako bi se uklopio u njegov raspored.
U Stejt departmentu tvrde da je zahvaljujući Trampu alijansa “potpuno revitalizovana” i da je Rubio nedavno u Švajcarskoj razgovarao sa nekoliko evropskih zvaničnika.
Rubio redovno ima sastanke sa predstavnicima članica NATO, što se nedavno dogodilo i u Ženevi, poručili su iz Stejt departmenta.
Dodali su da je Rubio vodio nekoliko desetina razgovora sa predstavnicima članica alijanse i ocenili da bi bilo “potpuno nepraktično očekivati da prisustvuje svakom sastanku”.
Ukrajinski i evropski zvaničnici su zabrinuti zbog mogućnosti da budu prisiljeni da prihvate plan za okončanje rata u Ukrajini koji bi bio u skladu sa interesima Rusije.
Tvrdi se da odsustvo Rubija sa sutrašnjeg sastanka naglašava važnost pitanja vezanih za posvećenost SAD bezbednosti Evrope.
Vašington je lider NATO, ali je Tramp više puta izrazio sumnju u neophodnost postojanja alijanse.
Tramp je na samitu NATO u junu izrazio podršku alijansi, uz nastavak insistiranja da članice saveza više ulažu u odbranu.
Na sutrašnjem sastanku će mesto Rubija, kao predstavnika SAD, zauzeti Landau, koji je u junu doveo u pitanje potrebu za postojanjem NATO.
Ubrzo je Landau izbrisao tu poruku sa društvene mreže X.
(Kurir.rs/FoNet)