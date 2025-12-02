Slušaj vest

Vlada Ukrajine je odobrila spisak zemalja čiji građani mogu dobiti ukrajinsko državljanstvo po pojednostavljenoj proceduri, bez odricanja od svog pasoša.

Na spisku su:

  1. Kanada
  2. Nemačka
  3. Poljska
  4. Amerika
  5. Češka

Ukrajinci koji žive u tim zemljama takođe mogu dobiti drugi pasoš, zadržavajući ukrajinsko državljanstvo.

Odluka br. 1412 stupa na snagu 16. januara 2026. zajedno sa zakonom o dvojnom državljanstvu, usvojenim u junu 2025.

