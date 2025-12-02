spisak
UKRAJINA DONELA ODLUKU: Državljani ovih PET zemalja mogu da dobiju njihov pasoš
Vlada Ukrajine je odobrila spisak zemalja čiji građani mogu dobiti ukrajinsko državljanstvo po pojednostavljenoj proceduri, bez odricanja od svog pasoša.
Na spisku su:
- Kanada
- Nemačka
- Poljska
- Amerika
- Češka
Ukrajinci koji žive u tim zemljama takođe mogu dobiti drugi pasoš, zadržavajući ukrajinsko državljanstvo.
Odluka br. 1412 stupa na snagu 16. januara 2026. zajedno sa zakonom o dvojnom državljanstvu, usvojenim u junu 2025.
