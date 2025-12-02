Slušaj vest

Dron dugog dometa pogodio je vojni kompleks koji pripada čečenskoj filijali ruskog FSB-a u gradu Gudermes, saopštila je OSINT zajednica Supernova+ 2. decembra.

Snimak prikazuje dron koji se obrušavajući ulazi u jednu od zgrada baze, nakon čega sledi snažna eksplozija. Druga fotografija, objavljena od iste zajednice, prikazuje teško oštećenu trospratnu zgradu za koju se veruje da je služila za smeštaj ruskog osoblja.

Meta: 78. motorozovani puk "Sever-Ahmat"

Navodi se da su u napadu gađani objekti koje koristi 78. motorizovani puk "Sever-Ahmat", jedinica za specijalne namene formirana u septembru 2022. po naredbiRamzana Kadirova.

Puk je potčinjen 42. gardijskoj motorizovanoj diviziji ruske vojske i aktivno je raspoređen u Ukrajini.

Rusija ćuti, žrtve nepotvrđene

Ruske vlasti nisu javno komentarisale incident, a broj žrtava nije nezavisno potvrđen. Ako se potvrdi, ovo bi bio jedan od najdubljih napada na teritoriji Čečenije od početka rata.

Prethodna akcija ukrajinske obaveštajne službe

Ranije je ukrajinska vojnoobaveštajna služba izvela diverzantsku operaciju protiv ruskih okupacionih snaga u blizini Berdjanska, u jugoistočnoj Zaporoškoj oblasti.