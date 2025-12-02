Slušaj vest

Ukrajinska vojska saopštila je danas da se nastavljaju borbe u Pokrovsku, ključnom logističkom centru za ukrajinske snage na istoku, dok su ruske vlasti jutros prenele da su zauzele taj grad posle višemesečnih intenzivnih napada.

"Operacije pretrage i napada, kao i eliminacija neprijatelja u urbanim područjima, nastavljaju se u Pokrovsku", navela je Istočna ukrajinska armijska grupa, odgovorna za to područje, preneli su portali pariskih dnevnika Mond i Frans info.

Ukrajinska vojska je navela da su ruske snage pokušale, koristeći loše vreme, da postave zastavu u jednom naselju kako bi je koristile kao propagandni simbol preuzimanja, pre nego što su se povukle.

Uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima, ukrajinske jedinice sprovode vazdušno izviđanje, ciljanje i udare na neprijateljske položaje, dodala je vojska.

U sektoru Pokrovsk odbijeno je 72 ruska napada i neutralisano je 104 ruska vojnika, uključujući 81 poginulog. Uništeno je 11 dronova i četiri vozila, a oštećena su još dva vozila i artiljerijski sistem.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaUKRAJINSKI VOJNI ANALITIČARI: Rusija u novembru zauzela teritorije kao u septembru i oktobru!
mapa Ukrajine.jpg
PlanetaRUSIJA ŠALJE MENTALNO OBOLELE I MEDICINSKI NESPOSOBNE LJUDE DA GINU! Jurišaju po kazni i bez šlemova, oružja i pancira direktno u SMRT! (VIDEO)
Screenshot 2025-11-30 135429.jpg
PlanetaIMA MRTVIH I RANJENIH, MEĐU NJIMA I DETE! Novi ruski napad na Ukrajinu, gađana Kijevska oblast, objavljeni snimci (FOTO/VIDEO)
Ukrajina Kijev
PlanetaĆERKA BIVŠEG PREDSEDNIKA PODNELA OSTAVKU! Učestvovala u šemi regrutacije ruskih plaćenika za rat u Ukrajini! (FOTO/VIDEO)
Duduzile Zuma-Sambudla