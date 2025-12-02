Slušaj vest

Bivši britanski vojnik optužen je da je pomagao Rusiji u atentatima na istaknute Ukrajince! On je, navodno, uvozio i distribuirao oružje koje je korišćeno u ubistvima troje Ukrajinca tokom 2024. i 2025. godine.

Ros Dejvid Katmor je u Ukrajinu stigao 2024. godine kao vojni instruktor da pomogne u obuci i pripremi pripadnika ukrajinske vojske. Prema tvrdnjama izvora iz Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), imao je vojno iskustvo stečeno u britanskoj vojsci, gde je bio raspoređen na Bliskom istoku.

Ruski obaveštajci su mu navodno obezbedili vatreno oružje i municiju "za izvođenje ciljanih ubistava".

Istražitelji veruju da je instruktor distribuirao oružje koje je upotrebljeno u ubistvima ukrajinskih aktivista Demijana Hanula i Irine Farion, kao i narodnog poslanika Andrija Parubija.

On se navodno nalazi u pritvoru u Ukrajini dok se istraga nastavlja. Mogao bi se suočiti sa kaznom do 12 godina zatvora i konfiskacijom imovine zbog svojih dela, naveo je SBU.

Demijan Hanul bio je ukrajinski aktivista koji je upucan u centru Odese prošlog marta. Imao je 31 godinu, bio je bloger i osnivač nevladine organizacije "Strit front", a učestvovao je u Revoluciji dostojanstva i drugim antiruskim protestima.

Serhije Šalajev, 46-godišnji ukrajinski vojnik koji je dezertirao iz svoje jedinice, priznao je ubistvo dva dana kasnije.

Irina Farion, 60-godišnja ukrajinska nacionalistička političarka, ubijena je u julu 2024. ispred svog doma.

Bila je poznata po kontroverznim stavovima i jednom prilikom izjavila da istinski ukrajinski patriote ne bi trebalo da govore ruski, jer je to jezik "države agresora".

Vjačeslav Zinčenko, 18-godišnjak iz Dnjepra, uhapšen je pod sumnjom da je počinio ubistvo, ali je negirao direktnu umešanost.

Andrij Parubij, 54-godišnji političar i aktivista koji je odigrao ključnu ulogu tokom Revolucije dostojanstva, ubijen je u avgustu u Lavovu.

U oktobru je SBU saopštio da ima dovoljno dokaza da su ruske obaveštajne službe naredile ubistvo.

Optuženi Katmor je prvi put uhapšen u oktobru, mada njegov identitet tada nije bio objavljen. SBU je tvrdio da je prosleđivao informacije o ukrajinskim oružanim snagama Rusiji i da je pripremao terorističke napade.

Prema kancelariji ukrajinskog državnog tužioca, u Ukrajinu je došao u januaru prošle godine da obučava vojnike u južnom gradu Nikolajevu, a kasnije je radio u jedinici granične straže.

Najkasnije u septembru 2024, nakon preseljenja u Odesu, navodno je počeo da nudi pomoć ruskim obaveštajnim službama, stupio u kontakt sa njihovim predstavnikom i pristao da za novac predaje vojne informacije.

Optužen je da je prosleđivao koordinate ukrajinskih jedinica, fotografije jednog centra za obuku i podatke o vojnom osoblju koji su mogli da se upotrebe za njihovu identifikaciju.