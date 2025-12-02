UHAPŠENA FEDERIKA MOGERINI! Velika policijska akcija u Briselu, privedeno troje! "U toku je istraga o prevarama u javnim nabavkama"
Federika Mogeriniuhapšena je u Briseluu okviru istrage o prevari koja je obuhvatila Koledž Evrope i Evropsku službu za spoljne poslove (EEAS), prenose belgijski mediji.
Mogerinijeva je trenutno rektorka Koledža Evrope, a ranije je bila Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku.
Prema pisanju lista Le Soir, danas su izvršene racije u sedištu diplomatske službe Evropske unije u Briselu, kao i u nekoliko zgrada Koledža Evrope u Brižu.
Tri osobe privedene, među njima i Mogerini
Ukupno su privedene tri osobe, među kojima je i Federika Mogerini. Optužbe se odnose na period od 2021. do 2022. godine, a prijavljeni prekršaji uključuju: prevaru u dodeli javnih nabavki, korupciju, sukob interesa, kršenje profesionalne tajne.
Sumnje u favorizovanje i nelojalnu konkurenciju
Istraga se fokusira na sumnju da je pri dodeli devetomesečnog programa obuke za buduće evropske diplomate - Evropske diplomatske akademije - diplomatska služba EU mogla dati prednost Koledžu Evrope na nezakonit način.
Istražitelji pokušavaju da utvrde "da li su Koledž Evrope ili njegovi predstavnici unapred bili obavešteni o kriterijumima selekcije" u okviru tendera koji je raspisala diplomatska služba EU za ovaj program obuke.
Uloga Evropskog javnog tužilaštva
Evropsko javno tužilaštvo je nezavisan organ EU zadužen za borbu protiv prevara koje pogađaju budžet Unije i za sprovođenje krivičnih istraga.
Pre izvođenja današnje policijske operacije, Evropsko javno tužilaštvo zatražilo je ukidanje imuniteta za više osumnjičenih i taj zahtev je odobren.
