Federika Mogeriniuhapšena je u Briseluu okviru istrage o prevari koja je obuhvatila Koledž Evrope i Evropsku službu za spoljne poslove (EEAS), prenose belgijski mediji.

Mogerinijeva je trenutno rektorka Koledža Evrope, a ranije je bila Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku.

Prema pisanju lista Le Soir, danas su izvršene racije u sedištu diplomatske službe Evropske unije u Briselu, kao i u nekoliko zgrada Koledža Evrope u Brižu.

Tri osobe privedene, među njima i Mogerini

Ukupno su privedene tri osobe, među kojima je i Federika Mogerini. Optužbe se odnose na period od 2021. do 2022. godine, a prijavljeni prekršaji uključuju: prevaru u dodeli javnih nabavki, korupciju, sukob interesa, kršenje profesionalne tajne.

Federika Mogerini

Sumnje u favorizovanje i nelojalnu konkurenciju

Istraga se fokusira na sumnju da je pri dodeli devetomesečnog programa obuke za buduće evropske diplomate - Evropske diplomatske akademije - diplomatska služba EU mogla dati prednost Koledžu Evrope na nezakonit način.

Istražitelji pokušavaju da utvrde "da li su Koledž Evrope ili njegovi predstavnici unapred bili obavešteni o kriterijumima selekcije" u okviru tendera koji je raspisala diplomatska služba EU za ovaj program obuke.

Federika Mogerini

Uloga Evropskog javnog tužilaštva

Evropsko javno tužilaštvo je nezavisan organ EU zadužen za borbu protiv prevara koje pogađaju budžet Unije i za sprovođenje krivičnih istraga.