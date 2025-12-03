Slušaj vest

Ukrajinski turista Dimitro Čaban osuđen je na 25 godina zatvora u Turskoj zbog ubistva dvojice naoružanih razbojnika koji su mu ukrali torbu sa 35.000 evra.

Iako se branio rekavši da je bio u šoku i da nije imao nameru da ih ubije, sud ga je proglasio krivim za ubistvo sa predumišljajem, preneo je Dejli mejl.

Dramatični incident dogodio se u novembru 2023. godine u okrugu Mahmutlar u Alanji. Čaban je sedeo u svom automobilu ispred hotela kada su mu se približila dva muškarca, kasnije identifikovana kao Murat Orhan Gunduz i Elnur Behbulda Gunduz, na neregistrovanom motociklu. Jedan od njih je razbio prozor automobila kundakom pištolja i zahtevao torbu sa novcem.

Nakon što su ispalili hitac u vozilo, razbojnici su zgrabili torbu i pobegli. Čaban ih je odmah pratio i, nakon potere od trista metara, udario svojim automobilom u njihov motocikl. Hitne službe koje su stigle na lice mesta mogle su samo da potvrde smrt oba muškarca. Policija je tokom istrage pronašla pištolj i praznu čauru, a Čaban je uhapšen.

"Sve je bilo van moje kontrole"

Tokom suđenja na Visokom krivičnom sudu u Alanji, Čaban je tvrdio da nije imao nameru da ubije pljačkaše.

„Izgubio sam svest kada sam video pištolj dok su me pljačkali. Da sam bio pri zdravoj pameti, ne bih ih udario“, rekao je sudu. „Ne bih rizikovao svoj život; nisam imao nameru da ubijam. Nemam sposobnost da ubijam ljude; „sve je bilo van moje kontrole“.

Sudsko veće je prošlog meseca prvobitno osudilo Čabana na doživotni zatvor zbog „umišljajnog ubistva“. Međutim, sud je smanjio kaznu zbog „ekstremne provokacije“, i on je osuđen na kombinovanih 25 godina zatvora - 12 godina i šest meseci za svaku žrtvu.