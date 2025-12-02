Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prošlog petka, 28. novembra, smenio je šefa svog kabineta, Andrija Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji.

Jermak je izgubio funkciju nakon što su antikorupcijske vlasti pretražile njegov dom zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji „Energoatom“, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

Iako su glasine o Jarmakovoj umešanosti kružile dugo vremena i Zelenskom je savetovano da ga smenji, predsednik je pokušao da ga zaštiti, čak mu je poverio ključne pregovore sa SAD o mirovnom planu. Međutim, kada su istražitelji stigli na Jermakova vrata, njegova odbrana je postala nemoguća, iako protiv njega nije podignuta optužnica. Detalje dramatične promene pruža portal "Ukrajinska pravda".

Pretres koji je sve pokrenuo

U petak, 28. novembra, oko 6 časova ujutru, tri vozila Nacionalnog antikorupcijskog biroa (NABU) i Specijalizovanog antikorupcijskog tužilaštva (SAP) stigla su u vladin okrug u Kijevu sa nalogom za pretres stana Andrija Jermaka.

Nakon početnog otpora, obezbeđenje na kontrolnom punktu moralo je da ih propusti. Pretres je trajao oko osam sati, a zaplenjeno je nekoliko telefona i laptopova. Nalog za pretres je izdat 21. novembra, nedelju dana ranije, što sugeriše da je Zelenski imao dovoljno vremena da otpusti svog najbližeg saradnika pre početka istrage.

Dok je pretres još uvek trajao, oko 9 časova ujutru, prvi potpredsednik vlade Mihail Fedorov, šef Službe bezbednosti (SBU) Vasilij Maljuk i šefovi NABU i SAP, Semen Krivonos i Aleksandar Klimenko, stigli su u kancelariju predsednika.

„Zelenski je dočekao goste u raspoloženju čoveka koji je iznenada shvatio da bitke na dva fronta, spoljašnjem i unutrašnjem, ne ugrožavaju pojedinačne političke ličnosti, već samu upravljivost zemlje“, piše Ukrajinska pravda.

Zelenski je navodno tražio rešenje koje se na Zapadu ne bi protumačilo kao „signal haosa“ i koje ne bi ugrozilo mirovne pregovore. Fedorov je bio jasan - Jermaka treba smeniti. Maljukov stav nije poznat, ali se navodi da je Jermak nedavno pokušao da dobije njegovu smenu jer ga nije „zaštitio“ u slučaju „Energoat“.

"Nije verovao do kraja"

Nakon jednočasovnog sastanka, Zelenski je uzeo nekoliko sati da razmišlja, a zatim je naredio pripremu izjave o Jarmakovoj ostavci. Kada je Jermak zamoljen da potpiše ostavku, on je navodno predsedniku priredio „polučasovni izliv besa sa uvredama, prigovorima i optužbama“.

„Jermak do poslednjeg nije verovao da će ga Zelenski smeniti. I to na takav način - stavljajući ga pred svršen čin. Kažu da ga je najviše zbunilo upravo to što ga je predsednik napustio“, rekao je izvor iz Jermakovog okruženja.

Ujedinjavanje svih protiv sebe

Ukrajinska pravda navodi da je Jermak dugo pokušavao da postavi „svoje ljude“ na ključne pozicije, ali u ključnom trenutku niko nije stao u njegovu odbranu. Njegovu smenu zalagao se čak i Oleg Tatarov, zamenik šefa predsedničke kancelarije zadužen za bezbednosne strukture, koga je Jermak godinama štitio uprkos korupcijskim skandalima. Smenu su predložili i predsednik Vrhovne rade Ruslan Stefančuk i ministar odbrane Denis Šmihalj, a predstavnici Bele kuće na to aludiraju mesecima.

„Na kraju, Zelenski je shvatio da se Jermakova ostavka ne može izbeći. I da su je svi - od poslanika, bezbednosnih zvaničnika, društva do ključnih međunarodnih partnera - podržali. Da je to bila državna odluka, odluka koja je zemlji potrebna da resetuje mnoge ključne institucije i kritične procese u zemlji“, rekao je jedan od sagovornika „Ukrajinske pravde“.

Neki od najviših državnih zvaničnika navodno su kreirali tajni čet u kojem su koordinirali napore da ga smene. „Njegova ostavka je već bila neizbežna realnost. On je jednostavno ujedinio sve protiv sebe“, rekao je jedan od onih koji su se pridružili čet-u. Dan nakon smene, u četu se pojavila poruka: „Ništa nije radosnije na subotnjim fotografijama iz predsedničke kancelarije od prazne stolice sa njegove desne strane.“

"Idem na front"

Iako protiv Jermaka još uvek nije podignuta optužnica, izvori „Ukrajinske pravde“ su uvereni da je to samo pitanje vremena. Sam Jermak je najavio svoj odlazak na bojno polje. „Ja sam pošten i častan čovek. Osramoćen sam i moje dostojanstvo nije zaštićeno, uprkos činjenici da sam u Kijevu od 24. februara 2022. Stoga ne želim da stvaram probleme Zelenskom: Idem na front. Ogorčen sam zbog prljavštine koja mi je upućena, a još sam više ogorčen zbog nedostatka podrške onih koji znaju istinu“, rekao je za „Njujork post“.

U pomirljivijem tonu, rekao je za „Fajnenšel tajms“ da nema ništa protiv Zelenskog: „Bio mi je prijatelj pre ovog posla i pamtiću ga i posle njega.“ Pristupanje vojsci ga neće zaštititi od krivičnog gonjenja, pa se taj potez tumači kao pokušaj da se popravi njegov narušeni ugled.

Ko će naslediti Jermaka?

Zelenski se sada suočava sa odlukom o imenovanju novog šefa kancelarije, a taj izbor će odrediti da li će to biti samo „kozmetička popravka“ ili „kapitalna rekonstrukcija vladinog sistema“. Najverovatniji kandidati su prvi potpredsednik vlade i ministar digitalne transformacije Mihail Fedorov, ministar odbrane Denis Šmigalj, zamenik šefa Kancelarije za vojne poslove Pavlo Palis i prvi zamenik ministra spoljnih poslova Sergij Kisljak.