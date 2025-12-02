Slušaj vest

- Pogledajte koliko je čistiji vazduh u Vrhovnoj radi postao kada su odavde iskorenili Jermakovštinu. Nisam bio u predsedničkoj kancelariji 6 godina, ali se nadam da su ti procesi počeli i tamo, i da je vazduh tamo postao čistiji. To je neophodan, ali ne i dovoljan uslov. Zemlja je u trostrukoj krizi - krizi na frontu, krizi korupcije i krizi u odnosima sa partnerima u mirovnim pregovorima - rekao je Petro Porošenko, bivši predsednik Ukrajine.

Prema rečima Porošenka, od parlamenta zavisi da li je zemlja u stanju da prevaziđe ovu krizu.

Petro Porošenko Foto: AP Piotr Molecki

- Prvo, nastavljamo sa prikupljanjem potpisa za restartovanje vlade i stvaranje nove koalicije. Drugo, moramo hitno ukloniti iz vlade sve one koji su umešani u snimke Jermaka i Mindiča... Moramo preuzeti odgovornost i osloboditi ih. I ne samo za korupciju. Već i one koji vrše pritisak na organe reda kako bi se obezbedilo nezakonito krivično gonjenje detektiva NABU-a, aktivista, opozicije... I hitan sastanak sa Volodimirom Zelenskim odmah nakon njegovog povratka kako bismo zajedno podelili i razvili strategiju za mirovni proces - rekao je Porošenko.

Narodna poslanica Irina Geraščenko, koja je bila u prezidijumu Rade, rekla je da će frakcija blokirati govornicu.

- Da li dobro razumem da vršite pritisak na aktivnosti parlamenta kroz neregularnu proceduru blokiranja govornice - pitao je Ruslan Stefančuk.

U tom trenutku, Geraščenkova je počela da viče "Pada vlada, pada vlada!".

- Danas smo imali čitav niz važnih zakona... ali frakcija koju vidite blokira govornicu. Nažalost, na mene kao državnika vrše nezakoniti uticaj i bio sam primoran da proglasim pauzu u našem sastanku - zaključio je Stefančuk.