ZAHAROVA KOMENTARISALA HAPŠENJE FEDERIKE MOGERINI: "EU preteruje u držanju lekcija drugima, dok sopstvene probleme ne želi da vidi"
Zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova, komentarišući za RIA Novosti izveštaje o hapšenjubivše šefice evropske diplomatije Federike Mogerini, izjavila je da Evropska unija "preteruje u držanju lekcija drugima, dok sopstvene probleme ne želi da vidi".
Ranije je AFP saopštio da je Mogerinijeva uhapšena zbog navodne umešanosti u prevaru.
- Milioni evra odlaze u Kijev i završavaju u privatnim džepovima. U EU svakog dana milioni evra cure korupcionim cevima ka Kijevu, a odatle odlaze u privatne džepove. Sve to traje godinama i na očigled svih. Svaki međunarodni problem, prilika je za Brisel da se okoristi. Od pandemije COVID-19 do Ukrajine - rekla je Zaharova.
- Pritom, svoje probleme radije ne primećuju, već neprestano drže predavanja svima ostalima - zaključila je ona.
(Kurir.rs/RIA Novosti/Preneo: V.M.)