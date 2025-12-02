Zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova , komentarišući za RIA Novosti izveštaje o hapšenju bivše šefice evropske diplomatije Federike Mogerini , izjavila je da Evropska unija "preteruje u držanju lekcija drugima, dok sopstvene probleme ne želi da vidi".

- Milioni evra odlaze u Kijev i završavaju u privatnim džepovima. U EU svakog dana milioni evra cure korupcionim cevima ka Kijevu, a odatle odlaze u privatne džepove. Sve to traje godinama i na očigled svih. Svaki međunarodni problem, prilika je za Brisel da se okoristi. Od pandemije COVID-19 do Ukrajine - rekla je Zaharova.