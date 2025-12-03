Slušaj vest

Irska je obećala dodatnih 125 miliona evra finansijske podrške Ukrajini, uključujući 25 miliona evra za pomoć u obnavljanju i zaštiti energetskog sistema, preneo je britanski list Gardijan.

Poređenja radi, Irska ima godišnji vojni budžet od 1,35 milijardi evra.

"Dodatnih 100 miliona evra neubojite vojne pomoći biće na raspolaganju kako bi se pomoglo Ukrajini da izdrži neselektivne noćne napade ruskih raketa i dronova. Irska će takođe obezbediti 25 miliona evra za snabdevanje Ukrajine energijom, kako bi se suprotstavila ciničnim i bezosećajnim napadima Rusije", rekao je predsednik Vlade Irske Majkl Martin.

Dodao je da podrška Irske narodu Ukrajine u odbrani "slobode i demokratije" ostaje "nepokolebljiva".

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski juče je boravio u zvaničnoj poseti Dablinu.

Kasnije danas, dva lidera će potpisati sporazum pod nazivom "Mapa puta za partnerstvo Ukrajine i Irske do 2030. godine", koji se nadovezuje na prethodni sporazum iz septembra 2024. godine.

Sporazum uključuje političku i bezbednosnu saradnju, kao i inicijative u oblasti rekonstrukcije, obrazovanja i kulture.

Nakon sastanka sa predsednicom Ketrin Konoli, Zelenski će imati bilateralni sastanak sa premijerom Martinom, a posle toga obratiće se poslanicima oba doma irskog parlamenta.