TRAMP POMILOVAO BIVŠEG PREDSEDNIKA! "To je bila zavera Bajdenove administracije", oslobođen Huan Orlando Hernandez, ide kući! (FOTO)
Bivši predsednik Hondurasa, Huan Orlando Hernandez, osuđen prošle godine na 45 godina zatvora zbog uloge u pomoći dilerima droge da prenesu stotine tona kokaina u SAD, pušten je iz zatvora nakon pomilovanja koje mu je dodelio predsednik Donald Tramp, objavila je njegova supruga u utorak.
Oslobađanje i objava supruge
Veb stranica američkog Zavoda za zatvore pokazala je da je Hernandez pušten iz zatvora U.S. Penitentiary Hazelton u Zapadnoj Virdžinijiu ponedeljak, a portparol Zavoda je u utorak potvrdio njegovo oslobađanje.
- Posle skoro četiri godine bola, čekanja i teških izazova, moj muž Huan Orlando Hernandez ponovo je slobodan čovek, zahvaljujući predsedničkom pomilovanju koje je dodelio predsednik Donald Tramp - napisala je njegova supruga Ana Garsija koja se zahvalila Trampu za pomilovanje putem platforme "Iks".
Uz objavu je dodala i fotografiju listinga Zavoda za zatvore koji potvrđuje njegovo oslobađanje.
Pozadina hapšenja i suđenja
Hernandez je uhapšen po zahtevu SAD u februaru 2022, nekoliko nedelja nakon što je predao vlast aktuelnoj predsednici Sijomari Kastro.
Dve godine kasnije, osuđen je na 45 godina zatvora u saveznoj sudnici u Njujorku zbog primanja mita od dilera droge kako bi bezbedno prevezli oko 400 tona kokaina iz Hondurasa u SAD.
Hernandez je stalno tvrdio da je nevin i da je žrtva osvete dilera droge koje je izručio SAD.
Tramp o pomilovanju
- Pitali su me mnogi ljudi iz Hondurasa, stvarno su mislili da je bio u zasedi i da je to bila strašna stvar. U osnovi su rekli da je diler droge zato što je bio predsednik zemlje. Rekli su da je to bila zavera Bajdenove administracije. Pogledao sam činjenice i složio se s njima - rekao je Tramp novinarima u svom avionu, na pitanje zašto je pomilovao Hernandeza.
Politički uticaj pomilovanja
Pomilovanje koje je Tramp obećao nekoliko dana pre predsedničkih izbora u Hondurasu unelo je novu dimenziju u izborni proces, a neki analitičari smatraju da je to pomoglo kandidatu njegove Nacionalne partije, Nasriju Asfuri, dok su se brojali glasovi u utorak.