"Pogledao sam činjenice i složio se s njima"

Bivši predsednik Hondurasa, Huan Orlando Hernandez, osuđen prošle godine na 45 godina zatvora zbog uloge u pomoći dilerima droge da prenesu stotine tona kokaina u SAD, pušten je iz zatvora nakon pomilovanja koje mu je dodelio predsednik Donald Tramp, objavila je njegova supruga u utorak.

Oslobađanje i objava supruge

Veb stranica američkog Zavoda za zatvore pokazala je da je Hernandez pušten iz zatvora U.S. Penitentiary Hazelton u Zapadnoj Virdžinijiu ponedeljak, a portparol Zavoda je u utorak potvrdio njegovo oslobađanje.

- Posle skoro četiri godine bola, čekanja i teških izazova, moj muž Huan Orlando Hernandez ponovo je slobodan čovek, zahvaljujući predsedničkom pomilovanju koje je dodelio predsednik Donald Tramp - napisala je njegova supruga Ana Garsija koja se zahvalila Trampu za pomilovanje putem platforme "Iks".



Uz objavu je dodala i fotografiju listinga Zavoda za zatvore koji potvrđuje njegovo oslobađanje.

Pozadina hapšenja i suđenja

Hernandez je uhapšen po zahtevu SAD u februaru 2022, nekoliko nedelja nakon što je predao vlast aktuelnoj predsednici Sijomari Kastro.

Dve godine kasnije, osuđen je na 45 godina zatvora u saveznoj sudnici u Njujorku zbog primanja mita od dilera droge kako bi bezbedno prevezli oko 400 tona kokaina iz Hondurasa u SAD.

Hernandez je stalno tvrdio da je nevin i da je žrtva osvete dilera droge koje je izručio SAD.

Tramp o pomilovanju

- Pitali su me mnogi ljudi iz Hondurasa, stvarno su mislili da je bio u zasedi i da je to bila strašna stvar. U osnovi su rekli da je diler droge zato što je bio predsednik zemlje. Rekli su da je to bila zavera Bajdenove administracije. Pogledao sam činjenice i složio se s njima - rekao je Tramp novinarima u svom avionu, na pitanje zašto je pomilovao Hernandeza.

