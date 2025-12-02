Slušaj vest

Generalni sekretar NATO Mark Rute rekao je, u kontekstu "mirovnih pregovora", da insistira na nepokolebljivosti prethodno donetih odluka Alijanse u vezi sa perspektivom članstva Ukrajine.

Ovo je Mark Rute izjavio na konferenciji za novinare dan pre ministarskog sastanka Alijansa, javlja dopisnik „Evropske pravde“ iz Brisela.

Generalni sekretar je ponovio da odluke prethodnih samita ostaju na snazi.

"Samit u Vašingtonu jasno je naglasio nepovratan put Ukrajine ka NATO", podsetio je. "Bilo koja država u zapadnoj hemisferi može podneti zahtev za članstvo - i očigledno je da je Ukrajina podnela zahtev."

Izjava je izrečena u kontekstu pregovora o mirovnom sporazumu, u čijoj početnoj verziji su Rusi predlagali da se uglavi odbijanje Alijansa da Ukrajina u budućnosti postane članica.

"Ali znate da u praksi nema konsenzusa za članstvo Ukrajine", primetio je Rute.

Poznato je da jedna od verzija doradenog mirovnog plana predlaže da se poziva na odsustvo takve jednoglasne saglasnosti.