Ruske snage su u poslednjim danima ostvarile značajan zamah na prilazima Zaporožju, potiskujući ukrajinske jedinice u više pravaca i otvarajući nove osovine napredovanja u sektoru kod Dnjepra.

Ruske snage nastavljaju intenzivan prodor prema Zaporožju. Prema dostupnim podacima, napad je obnovljen i u Stepnogorsku, gde su ukrajinske snage nedavno pokušale kontranapade i na kratko potisnule ruske jedinice ka magistralnom putu, izvan severnog dela grada. Ipak, ruski izvori sada tvrde da je usledio novi, snažniji proboj: jurišne grupe napreduju zapadnim delovima Stepnogorska, uz sam autoput E-105 koji vodi direktno ka Zaporožju.

Istovremeno, u Primorskom je postignut stabilan napredak pod okriljem jake magle, što je omogućilo dublja dejstva i zauzimanje novih linija bliže severnoj periferiji.

Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Napredovanje duž nekadašnje akumulacije omogućilo je da sada Rusi dominiraju čitavim južnim delom ovog izduženog naselja. Upravo takva taktička prednost omogućava efikasniji obuhvat i pritisak na Stepnogorsk, gde je 247. puk zatvorio obruč sa severne strane, čime su ukrajinske snage faktički ostale bez stabilnog snabdevanja.

Treba reći da se ovi vrlo optimistični izveštaji temelje na ruskim izvorima, pa se preporučuje rezervisanost. Ipak, ruske snage bez sumnje beleže prodore unutar naselja. Centar ovog gradića se odlikuje dominantnim višespratnicama koje su najvažnije uporište ukrajinskih snaga. Očekuje se dejstvo ruske avijacije po njima. Ukrajinske jedinice u ovom području, uključujući delove GUR-a i mehanizovanih brigada, trpe velike gubitke usled kontinuiranih ruskih napada i sve težeg logističkog položaja, jer se E-105 sve više napušta kao opcija.

1/9 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Rekordni novembar 2025. za ruska osvajanja u Zaporožju

Šire gledano, tokom novembra ruske snage su postigle najveći teritorijalni napredak u Zaporoškoj oblasti od 2022. godine. Prema vojnim procenama, Rusija je za samo mesec dana preuzela kontrolu nad oko 5% teritorije ove oblasti, što predstavlja iznenađujuće brz pomak u odnosu na skoro tri godine minimalnih promena ( uz ukrajinsku katastrofu 2023. kod Rabotina).

Najveći deo ovog uspeha ostvaren je na istočnom delu fronta, gde je posle serije prelazaka vodenih prepreka kod Uspenovke nastupilo napredovanje i borba za Guljajpolje. Ukoliko se ovaj zamah održi na pravcu Primorskog, ruska vojska bi mogla ući u fazu direktnog ugrožavanja samog centra grada. Zaporožje se svojim većim i važnijim delom nalazi na levoj obali Dnjepra.

Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Istovremeno, ruska armija nastavlja ofanzivu na širokom luku od Severska do Limana, a najnoviji pomak beleži se u pravcu Slavjanska, gde su ruske snage ušle u naselje Dibrova.

Napredovanje se odvija južno od Krasnog Limana, gde su ruske trupe, savlađujući ukrajinsku odbranu, obezbedile deo autoputa Liman–Seversk i zauzele prostor oko lokalnog jezera, južno od ključne saobraćajnice T0513. Ovim potezom front je pomeren prema Slavjansku – sada na oko 15 kilometara od prvih gradskih zona – prvi put od 2022. godine. Premda pomeranje nije još uvek dramatično po sam Slavjansk, utiče na ukrajinske položaje u Limanu i Seversku.

Izbijanje u Dibrovu posebno je značajno jer omogućava ruskoj vojsci da uspostavi kontrolu vatre nad severnim delom autoputa Slavjansk–Liman i dodatno ugrozi snabdevanje ukrajinskog garnizona u Limanu. Istovremeno, borbe u samom Limanu se pojačavaju – prošle nedelje smo pisali o ruskom prodoru u severoistočni deo grada. Sada se ruska vojska gradu približava i sa severozapadnog pravca, što ukazuje na postepeno zatvaranje obruča oko Limana.