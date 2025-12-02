Ukrajinske snage su gađale dronovima jedan lanser sistema S-300 i dve radarske stanice 1L125 Niobium-SV u Donbasu i uništili ih.
BRUTALAN NAPAD
UKRAJINCI ZADALI NOVI SNAŽAN UDARAC RUSIMA! Strahovit napad dronovima u Donbasu, razneta KLJUČNA tehnika (VIDEO)
Vojnoobaveštajna služba Ukrajine (HUR) saopštila je 2. decembra da su dronovi lansirani od strane ukrajinskih snaga pogodili ruske sisteme protivvazdušne odbrane u Donbasu.
Prema navodima HUR-a, uništeni su: jedan lanser sistema S-300 i dve radarske stanice 1L125 Niobium-SV.
- Ovakvi udari značajno smanjuju sposobnost Moskovljana da kontrolišu vazdušni prostor iznad Donbasa i stvaraju uslove za nove vazdušne operacije Oružanih snaga Ukrajine - navodi se u objavi HUR-a na Telegramu.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)
