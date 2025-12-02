Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su najzahtevniji elementi mirovnog plana pitanje teritorije i novca, misleći na zamrznutu rusku imovinu u Evropi, kao i bezbednosne garancije, ali i da „sada više nego ikad“ postoji šansa da se okonča rat, javlja BBC.

Na konferenciji za novinare u Dablinu sa irskim premijerom Majklom Martinom, Zelenski je rekao da je u ponedeljak razgovarao sa američkim izaslanikom Stivom Vitkofom, koji se u utorak sastaje sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, i da Ukrajina sada čeka rezultate tog sastanka.

„Reagovaću na te rezultate, ako budem osećao da možemo računati na pravi, konkretan dijalog... sastaćemo se“, rekao je.

Pitanje zamrznute ruske imovine

Ukrajinski predsednik je takođe rekao da je sa Martinom razgovarao o korišćenju zamrznute ruske imovine i da je „krajnje vreme“ da se ona iskoristi za podršku ukrajinskom ratu i naporima za obnovu.

„Krajnje je vreme da se to prebaci u Ukrajinu kako bismo mogli pouzdano da obezbedimo našu odbranu i oporavak“, jer će to „koristiti ne samo nama već i našim partnerima“.

Dodao je da Ukrajina takođe računa na „snažne“ bezbednosne garancije i od SAD i od Evrope.

Novi mirovni sporazum

U vezi sa mirovnim planom, rekao je da neke stvari „još uvek treba da se razrade“, ali je takođe rekao da SAD preduzimaju ozbiljne korake kako bi okončale rat „na ovaj ili onaj način“.

„Sada više nego ikad postoji šansa“

Zelenski je otkrio da su se SAD i Ukrajina dogovorile o novom mirovnom sporazumu od 20 tačaka. Ukrajinski predsednik je rekao da je originalni plan od 28 tačaka koji su predložile SAD prerađen u novi sporazum nakon razgovora između zvaničnika, izveštava Independent.

„Sada više nego ikad postoji šansa da se ovaj rat okonča“, rekao je Zelenski.

Visoki ukrajinski izvor rekao je u utorak da bi ukrajinska delegacija mogla da se sastane sa američkim ambasadorom Vitkofom i zetom Donalda Trampa, Džaredom Kušnerom, u sredu, nakon njihovih razgovora u Moskvi u utorak.

„Ukrajinska strana... ne isključuje to i spremna je“ da se sastane sa njima, rekao je izvor, koji je želeo da ostane anoniman, agenciji Frans pres.

On je pomenuo mogućnost sastanka u Briselu, gde se u sredu održava sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članica NATO-a.

Američki državni sekretar Marko Rubio neće učestvovati na sastanku.