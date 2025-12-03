Slušaj vest

U godinama koje dolaze svet će se suočiti ne samo sa završetkom rata u Ukrajini, već i sa krajem političkih epoha koje su oblikovali pojedini lideri. Biće potrebno vreme da se naviknemo na međunarodnu scenu bez ličnosti poput Volodimira Zelenskog, Vladimira Putina ili Donalda Trampa. Istorija je mnogo puta pokazala da dugovečni lideri retko tiho napuštaju političku pozornicu - malo ko od njih odlazi u "regularnu penziju".

Neki su završili iza rešetaka, drugi su se okrenuli pisanju memoara ili umetnosti, ali savremena politička klima sve manje dozvoljava takve nagle zaokrete. Upravo zato nameće se pitanje: šta će biti sa Zelenskim nakon što se rat završi?

Gosti koji su govorili na ovu temu bili su Dejan Lučić - publicista, Marko Matić - politički analitičar, Marko Lakić - urednik digitalnog izdanja lista "Politika" i Goran Šarić - istoričar i teolog.

Marko Lakić Foto: Kurir Televizija

- Imaće priliku da napiše svoje memoare a ko zna šta ćemo saznati od toga. To bi moglo da baci potpuno novo svetlo na ovaj rat. Istorija je surova za vreme rata, kao Čerčil koji je Britancima ponudio krv, znoj i suze. Oni su sve to prihvatili. Nadam se da će Zelenski biti dovoljno pametan da se povuče, da ode negde i da će mu naći njegovi minopartneri neku pomoć za nastradale u ratu, za obnovu Ukrajine. Njemu ne treba više ništa - kaže Lakić.

Povratak glumi

U svojoj televizijskoj ulozi u "Slugi naroda", Zelenski je igrao skromnog profesora istorije koji je postao predsednik pukom srećom nakon što je snimak njegove tirade pune psovki protiv korupcije postala viralna na internetu. Lakić kaže da povratak tom poslu nije moguć:

- Ovo je toliko sadržajan deo naše istorije, tako da što bi se vratio glumi? On je dobar u komediji, zamislite da se on iz ovakve uloge vrati glumi. On je bio smešan lik, ali je stao i uspeo da u tom otporu ujedini taj narod. I Tuđman je bio politički komesar koji je bio neuspešan apsolutno, a pogledajte Slobu koji je bio ekonomista itd. a Tuđman je uspeo da dobije nezavisnost, a mi smo propali tad.

Marko Matić Foto: Kurir Televizija

Matić: Ukrajina je u povoljnoj situaciji

Matić ističe da iako niko nije mislio da će takav "komični čovek" doći na vlast, on je obeležio jednu istorijsku eru:

- Likovi su promenljivi a sistemi su ono što je konstantno. Setite se Regana, kome su se takođe smejali kad se kandidovao za predsednika Amerike, ali on se pokazao kao jedan od najuspešnijih predsednika. Taj čovek je uspeo da sruši Sovjetski savez, Gadafi je puštao njegove priloge - kaže Matić i dodaje:

- Nije moguće da se Zelenski vrati nikakvoj glumi. Ukrajina nije u potpunosti poražena. Mir neće podrazumevati ruske trupe u Kijevu, tako da neće imati ko da ga isporuči. Ukrajina več ima povoljnu situaciju samim tim što nije uništena kao država. Taj cilj nije ostvaren i ja mislim da će on biti svetski putnik koji će pisati memoare. Oni će vredeti stotine miliona dolara na tržištu.

Dejan Lučić Foto: Kurir Televizija

Englezi i ubistvo

Lučić tvrdi da će memoari ubiti Zelenskog, jer Zekenski poseduje mnogo informacija:

- Upoznat je sa svim pranjima para, ubiće ga Englezi koji su ga najviše gurali u rat. Englezi takve marionete likvidiraju sami: to može biti saobraćajna nesreća, može da se obesi u kupatilu na kvaku. Takav čovek se ne ostavlja živ jer mnogo zna. Da ga se dokopaju Rusi, on bi na nekom suđenju progovorio sve. Ako ga Rusi izvedu na sud, biće interesantna priča, ali Englezi mogu da zamole Ruse da to ne urade a daće im nešto za uzvrat. Zelenski će onda otići u Firencu, uživati dva meseca i onda će pasti sa Balkana. Takvi ljudi se ne ostavljaju u životu jer mnogo pričaju - kaže Lučić.

Šarić se poziva na Kisindžerove reči da je gori od američkog neprijatelja, američki prijatelj i navodi da je sudbina Zelenskog veoma tužna:

Goran Šarić Foto: Kurir Televizija

- Ovde se radi o tome da je on bi o marioneta od svega što se dešavalo: Od Majdana, Janukoviča i svega ostalog. To je bila jedna katastrofa koja je svet gurala u rat. Mi se sad nalazimo u potpunoj katastrofi. Ako Donald Tramp ne uspe sa svojih 28 tačaka, ući će Evropska unija u Rusiju, uvek se nekako tako zadesi - kaže Šarić i dodaje:

- Dovoljno je da vidite ko je na čelu Evropske unije. Evo pogledajte Kaju Kalas, njen otac komunista se posle pola sata od pada Berlinskog zida prebacio na stranu Zapada.

