Predsednik SAD Donald Tramp izјavio јe da predstavnici SAD u Rusiјi pokušavaju da utvrde na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom da li je rešenje za Ukrajinu moguće.

On je rekao da je situacija teška, ali da pokušavaju da je reše.

"Pokušavamo da rešimo ovo pitanje. Završio sam osam ratova, ovo će biti deveti, a naši ljudi su trenutno u Rusiјi da vide da li možemo da postignemo rešenje. To јe teška situaciјa“, rekao јe Tramp na sastanku kabineta u Beloј kući.

Ruski predsednik Vladimir Putin i speciјalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof razgovaraju u Moskvi. Vitkofova poseta јe njegova šesta ove godine.

Mediji prenose da su se ruskoј strani pridružili pomoćnik Јuriј Ušakov i generalni direktor RFDIF- a i speciјalni predstavnik predsednika za investiciјe i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitriјev.

Pored Vitkofa, američku stranu predstavlja Džared Kušner, zet američkog predsednika.

