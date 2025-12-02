Slušaj vest

Ruska interkontinentalna balistička raketa „Sarmat“, poznatija kao „Satana II“, doživela je neuspeh tokom probnog lansiranja. Hipersonična raketa, često opisivana kao „najsmrtonosnije oružje na svetu“ i sposobna da nosi nuklearne bojeve glave, eksplodirala je i srušila se samo nekoliko sekundi nakon poletanja sa poligona Jasni u ruskoj Orenburškoj oblasti, objavili su strani mediji.

Prema dostupnim informacijama, „Sarmat RS-28“ je skrenuo sa kursa, ispuštajući crne oblake dima, pre nego što su se vatreni ostaci strmoglavili na zemlju.

Raketa je pala blizu lansirne rampe, stvarajući ogromnu vatrenu loptu i ispuštajući neobičan ljubičasti dim u nebo.

Ovo je peti neuspeli probni let strateške rakete koja je Moskvi zadavala glavobolje. Podsetimo se da je tokom prethodnog testa u septembru 2024. godine raketa eksplodirala na kosmodromu Pleseck, oko 800 kilometara severno od Moskve, ostavljajući za sobom ogroman krater.

Uprkos tome, ruski predsednik Vladimir Putin je pre samo nekoliko nedelja izrazio nadu da će „Sarmat“ biti spreman sledeće godine, izjavivši: „Ove godine ćemo „Sarmat“ testirati u borbenim uslovima, a sledeće godine ćemo ga rasporediti na borbenu dužnost.“

Oružje dizajnirano za uništenje

Reč je o raketi dugačkoj 35 metara, dometa skoro 18.000 kilometara i lansirne težine veće od 208 tona. Dizajnirana je da nosi više nuklearnih bojevih glava koje mogu da ciljaju ciljeve u Sjedinjenim Državama i Evropi. Vjačeslav Volodin, član ruskog Saveta bezbednosti, ranije je tvrdio da bi raketa mogla da pogodi Evropski parlament u Strazburu za manje od četiri minuta.

Iako je njegovo puštanje u upotrebu planirano za 2018. godinu, ponovljeni neuspesi u testiranju doveli su do brojnih kašnjenja. Do danas je samo jedan let sistema Sarmat ocenjen kao delimično uspešan.

Foto: Printskrin X

Analitičari: Nema sumnje da je sarmatski

Ukrajinski portal za odbranu Defense Express objavio je da snimak gotovo sigurno prikazuje Satanu II. Drugi analitičari se slažu sa ovom procenom.

Pavel Podvig, istraživač UN i direktor Ruskog projekta nuklearnih snaga, rekao je za „Telegraf“ da se druge rakete mogu praktično isključiti.

„Ovde zaista postoje samo dve opcije. Jedna je starija raketa SS-18, poznata kao Satana I, ili ova nova „Sarmat““, rekao je Podvig. „Što se tiče starije rakete, mislim da je malo verovatno jer ta raketa nije testirana od 2013. godine“

Podvig je dodao da je mesto za testiranje nove rakete premešteno iz Plesecka u vazduhoplovnu bazu Dombarovski kod Jasnog, nakon što je silos tamo uništen u eksploziji 2024. godine. Analitičari tvrde da su satelitski snimci najnovijeg neuspelog lansiranja pokazali da je raketa pala nešto manje od kilometra od svog silosa, ostavljajući krater širine 70 metara.