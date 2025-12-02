Slušaj vest

Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XIV, pozvao je danas administraciju američkog predsednika Donalda Trampa da ne pokušava da svrgne venezuelskog predsednika Nicolasa Madura vojnom silom.

Prvi američki papa rekao je da bi bilo bolje pokušati pokrenuti dijalog ili nametnuti ekonomski pritisak na Venecuelu "ako Vašington želi da postigne promene".

Trampova administracija razmatra mogućnosti borbe protiv onoga što je predstavila kao "Madurovu ulogu u snabdevanju ilegalnim drogama koje ubijaju Amerikance". Socijalistički venecuelanski predsednik negirao je da ima ikakve veze s ilegalnom trgovinom drogom.

Papa je proveo godine kao sveštenik u Peruu

Rojters je prošlog meseca izvestio da je američka vojska spremna za novu fazu operacija nakon masovnog vojnog gomilanja na Karibima i skoro tri meseca napada na brodove za koje se sumnja da se bave krijumčarenjem droge uz venecuelansku obalu.

Papa je dodao da su signali Trampove administracije o njenoj politici prema Venecueli nejasni. „S jedne strane, čini se da je došlo do poziva između dva predsednika. S druge strane, postoji opasnost da će doći do neke vojne operacije“, rekao je, misleći na prošlomesečni razgovor između Trampa i Madura.

Lav XIV, izabran u maju i poreklom iz Čikaga, upoznat je sa Latinskom Amerikom jer je dugi niz godina proveo kao sveštenik u Peruu.

