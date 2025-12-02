Slušaj vest

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izrazio je uverenost da će američki napori da se okonča rat u Ukrajini uroditi plodom.

„Svi radimo na tome da se rat protiv Ukrajine okonča pravednim i trajnim mirom. Pozdravljamo napore Sjedinjenih Država i uveren sam da će ti napori dovesti do mira u Evropi“, rekao je Rute na konferenciji za novinare uoči sutrašnjeg sastanka ministara spoljnih poslova zemalja članica NATO-a.

Izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof i predsednikov zet Džared Kušner borave u Moskvi u utorak i sastaju se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

„Ne postoji dogovor o članstvu Ukrajine u NATO-u“

„Želimo da se rat završi suverenom Ukrajinom i da Rusija nikada više ne bude u mogućnosti da napada svoje susede“, naglasio je generalni sekretar, dodajući da je mnogo posla urađeno na „bezbednosnim garancijama“ za Ukrajinu.

Na pitanje o originalnom američkom planu od 28 tačaka koji je predviđao da Ukrajina odustane od članstva u NATO-u, Rute je rekao da proširenje Alijanse zahteva konsenzus zemalja članica i da „trenutno ne postoji konsenzus o Ukrajini“.

Mark Rute

Rute je rekao da su poslednjih meseci evropski i kanadski saveznici obezbedili milijarde dolara za kupovinu američke opreme i oružja za Ukrajinu. „Očekujem da će saveznici objaviti nove doprinose u narednim danima“, rekao je generalni sekretar.

Prema inicijativi PURL (Priority Ukraine Requirements List), putem koje saveznici NATO-a i drugi partneri finansiraju i organizuju nabavku američkog oružja, municije i vojne opreme za Ukrajinu, trebalo bi da se obezbeđuje jedna milijarda mesečno.

Rubio ne prisustvuje sastanku NATO-a

„Na dobrom smo putu, počeli smo u avgustu sa jednom milijardom mesečno i do sada su obezbeđene četiri milijarde. Za sledeću godinu takođe treba da obezbedimo najmanje jednu milijardu mesečno za kupovinu osnovne opreme od SAD“, rekao je Rute.

Ministri spoljnih poslova NATO-a razgovaraće sutra o mirovnim naporima za zaustavljanje ruske agresije u Ukrajini i jačanju odbrambenih kapaciteta i odvraćanja.

Foto: Shutterstock, EPA Vyacheslav Prokofyev Sputnik

Neobično je da američki državni sekretar Marko Rubio neće prisustvovati sastanku. „Ne želim da izvlačim nikakve zaključke iz njegovog odsustva“, rekao je Rute.

„Ne sećam se nečega sličnog u skorijoj istoriji“, rekla je bivša portparolka NATO-a Oana Lungesku, napominjući da bi njegovo odsustvo poslalo pogrešan signal, posebno u vreme kada je potrebna bliža koordinacija sa evropskim saveznicima po pitanju Ukrajine.

Umesto Rubija, Sjedinjene Države će predstavljati njegov zamenik, Kristofer Landau.