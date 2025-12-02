ŠEF NATO OTKLONIO DILEME: Ukrajina neće pristupiti alijansi, ne postoji dogovor o tome
Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izrazio je uverenost da će američki napori da se okonča rat u Ukrajini uroditi plodom.
„Svi radimo na tome da se rat protiv Ukrajine okonča pravednim i trajnim mirom. Pozdravljamo napore Sjedinjenih Država i uveren sam da će ti napori dovesti do mira u Evropi“, rekao je Rute na konferenciji za novinare uoči sutrašnjeg sastanka ministara spoljnih poslova zemalja članica NATO-a.
Izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof i predsednikov zet Džared Kušner borave u Moskvi u utorak i sastaju se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
„Ne postoji dogovor o članstvu Ukrajine u NATO-u“
„Želimo da se rat završi suverenom Ukrajinom i da Rusija nikada više ne bude u mogućnosti da napada svoje susede“, naglasio je generalni sekretar, dodajući da je mnogo posla urađeno na „bezbednosnim garancijama“ za Ukrajinu.
Na pitanje o originalnom američkom planu od 28 tačaka koji je predviđao da Ukrajina odustane od članstva u NATO-u, Rute je rekao da proširenje Alijanse zahteva konsenzus zemalja članica i da „trenutno ne postoji konsenzus o Ukrajini“.
Rute je rekao da su poslednjih meseci evropski i kanadski saveznici obezbedili milijarde dolara za kupovinu američke opreme i oružja za Ukrajinu. „Očekujem da će saveznici objaviti nove doprinose u narednim danima“, rekao je generalni sekretar.
Prema inicijativi PURL (Priority Ukraine Requirements List), putem koje saveznici NATO-a i drugi partneri finansiraju i organizuju nabavku američkog oružja, municije i vojne opreme za Ukrajinu, trebalo bi da se obezbeđuje jedna milijarda mesečno.
Rubio ne prisustvuje sastanku NATO-a
„Na dobrom smo putu, počeli smo u avgustu sa jednom milijardom mesečno i do sada su obezbeđene četiri milijarde. Za sledeću godinu takođe treba da obezbedimo najmanje jednu milijardu mesečno za kupovinu osnovne opreme od SAD“, rekao je Rute.
Ministri spoljnih poslova NATO-a razgovaraće sutra o mirovnim naporima za zaustavljanje ruske agresije u Ukrajini i jačanju odbrambenih kapaciteta i odvraćanja.
Neobično je da američki državni sekretar Marko Rubio neće prisustvovati sastanku. „Ne želim da izvlačim nikakve zaključke iz njegovog odsustva“, rekao je Rute.
„Ne sećam se nečega sličnog u skorijoj istoriji“, rekla je bivša portparolka NATO-a Oana Lungesku, napominjući da bi njegovo odsustvo poslalo pogrešan signal, posebno u vreme kada je potrebna bliža koordinacija sa evropskim saveznicima po pitanju Ukrajine.
Umesto Rubija, Sjedinjene Države će predstavljati njegov zamenik, Kristofer Landau.
Kurir.rs/Agencije